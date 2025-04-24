Срочное заявление Трампа о войне в Украине — эфир Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Старе. Он сделал заявление о войне в Украине и сказал, что ближайшие несколько дней будут самыми важными в переговорном процессе.

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Что говорит Трамп о завершении войны в Украине

Трамп заявил, что он хочет как можно быстрее закончить эту войну и стороны уже "достигли значительного прогресса". По его словам, США оказывают большое давление на Россию, чтобы подтолкнуть к миру.

Также он вспомнил о Крыме и заявил, что вернуть полуостров Украине "будет трудно". Также он не считает, что РФ препятствует пути к миру.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина хочет с Россией мира через силу. Он считает, что это пошло бы на пользу Москве.

В то же время Трамп заявил, что мира хочет как Путин, так и Зеленский. Для этого им просто нужно сесть за стол переговоров.