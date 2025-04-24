Термінова заява Трампа про війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп проводить пресконференцію з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Старе. Він зробив заяву про війну в Україні та сказав, що найближчі кілька днів будуть найважливішими у переговорному процесі.

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Що каже Трамп про завершення війни в Україні

Трамп заявив, що він хоче якнайшвидше закінчити цю війну і сторони вже "досягли значного прогресу". За його словами, США чинять великий тиск на Росію, аби підштовхнути до миру.

Також він згадав про Крим і заявив, що повернути півострів Україні "буде важко". Також він не вважає, що РФ перешкоджає шляху до миру.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна хоче з Росією миру через силу. Він вважає, що це пішло б на користь Москві.

Водночас Трамп заявив, що миру хоче як Путін, так і Зеленський. Для цього їм просто потрібно сісти за стіл переговорів.