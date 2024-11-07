Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

В правительстве Польши отказываются передавать Украине новую партию истребителей МиГ-29. А россияне все чаще стали обстреливать Киев дронами "шахед".
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- заместитель Министра по временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
- журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
- профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- в польском правительстве отказываются передавать Украине новую партию самолетов МиГ-29;
- как Трамп планирует окончить войну в Украине;
- Киев все больше кошмарят шахедами: почему их тяжело сбивать;
- Россия накапливает ракеты на зиму: готовность правительства к обстрелу энергетики;
- мобилизация женщин;
- Украина увеличивает контракты на производство оружия для отечественных производителей.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины.
Издание Politico пишет, что этот военный пакет, скорее всего, не успеет доехать до инаугурации Дональда Трампа.