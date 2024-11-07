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Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

7 ноября 2024 г. 17:50

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17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

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18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
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22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

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19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

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18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

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18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В правительстве Польши отказываются передавать Украине новую партию истребителей МиГ-29. А россияне все чаще стали обстреливать Киев дронами "шахед".

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • заместитель Министра по временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • в польском правительстве отказываются передавать Украине новую партию самолетов МиГ-29;
  • как Трамп планирует окончить войну в Украине;
  • Киев все больше кошмарят шахедами: почему их тяжело сбивать;
  • Россия накапливает ракеты на зиму: готовность правительства к обстрелу энергетики;
  • мобилизация женщин;
  • Украина увеличивает контракты на производство оружия для отечественных производителей.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины.

Издание Politico пишет, что этот военный пакет, скорее всего, не успеет доехать до инаугурации Дональда Трампа.

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10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

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