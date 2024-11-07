Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

В правительстве Польши отказываются передавать Украине новую партию истребителей МиГ-29. А россияне все чаще стали обстреливать Киев дронами "шахед".

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

заместитель Министра по временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;

основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

в польском правительстве отказываются передавать Украине новую партию самолетов МиГ-29;

как Трамп планирует окончить войну в Украине;

Киев все больше кошмарят шахедами: почему их тяжело сбивать;

Россия накапливает ракеты на зиму: готовность правительства к обстрелу энергетики;

мобилизация женщин;

Украина увеличивает контракты на производство оружия для отечественных производителей.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена хочет срочно отправить оставшиеся 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины.

Издание Politico пишет, что этот военный пакет, скорее всего, не успеет доехать до инаугурации Дональда Трампа.