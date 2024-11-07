Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

В уряді Польщі відмовляються передавати Україні нову партію винищувачів МіГ-29. А росіяни все частіше почали обстрілювати Київ дронами "шахед".
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука;
- засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
- журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
- професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- у польському уряді відмовляються передавати Україні нову партію літаків МіГ-29;
- як Трамп планує закінчити війну в Україні;
- Київ все більше кошмарять шахедами: чому їх важко збивати;
- Росія накопичує ракети на зиму: готовність уряду до обстрілу енергетики;
- мобілізація жінок;
- Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України.
А видання Politico пише, що цей військовий пакет, швидше за все, не встигне доїхати до інавгурації Дональда Трампа.