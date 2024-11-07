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Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

07 листопада 2024 р. 17:50

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17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

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16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

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16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

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15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

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13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

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12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

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18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

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В уряді Польщі відмовляються передавати Україні нову партію винищувачів МіГ-29. А росіяни все частіше почали обстрілювати Київ дронами "шахед".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали: 

  • заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
  • журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
  • професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • у польському уряді відмовляються передавати Україні нову партію літаків МіГ-29;
  • як Трамп планує закінчити війну в Україні; 
  • Київ все більше кошмарять шахедами: чому їх важко збивати;  
  • Росія накопичує ракети на зиму: готовність уряду до обстрілу енергетики;
  • мобілізація жінок;
  • Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України.

А видання Politico пише, що цей військовий пакет, швидше за все, не встигне доїхати до інавгурації Дональда Трампа.

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05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

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16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

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