Термінова заява Польщі щодо допомоги Україні — ефір Вечір.LIVE

В уряді Польщі відмовляються передавати Україні нову партію винищувачів МіГ-29. А росіяни все частіше почали обстрілювати Київ дронами "шахед".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;

професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

у польському уряді відмовляються передавати Україні нову партію літаків МіГ-29;

як Трамп планує закінчити війну в Україні;

Київ все більше кошмарять шахедами: чому їх важко збивати;

Росія накопичує ракети на зиму: готовність уряду до обстрілу енергетики;

мобілізація жінок;

Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена хоче терміново відправити решту 6 мільярдів доларів військової допомоги для України.

А видання Politico пише, що цей військовий пакет, швидше за все, не встигне доїхати до інавгурації Дональда Трампа.