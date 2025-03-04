Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция arrow
Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

4 марта 2025 г. 12:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта дает пресс-конференцию. Она связана с заявлениями американского президента Дональда Трампа, что США прекратили военную поддержку Украине.

Какие заявления сделал Шмыгаль — смотрите вживую в эфире Новини.LIVE.

Пресс-конференция Шмыгаля 4 марта

После заявления о паузе в военной помощи США для Украины Шмыгаль заявил, что наша страна абсолютно спокойно всеми имеющимися доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом США, администрацией американского президента и самим президентом Трампом.

"Мы надеемся, что Украина и США продолжат совместную борьбу за справедливый и длительный мир в Украине. Сегодня мы твердо настроены продолжить сотрудничество с США и уверены, что поддержка от Америки будет продолжаться, ведь мы ищем все возможности для этого", — сказал премьер в начале пресс-конференции.

Напомним, 4 марта стало известно, что Дональд Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине.

По данным СМИ, если такое действительно произойдет, то Украина останется без ракет для противовоздушной обороны и боеприпасов для HIMARS, а также без артиллерии.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

02:30 Решение ВВК могут отменить — на каких основаниях это возможно

02:01 Арсенал забил семь голов ПСВ, Реал обыграл Атлетико в ЛЧ

01:48 Мерц хочет выделить Украине 3 млрд евро, которые были заморожены

01:35 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе и области

01:32 Львовянин обещал мужчинам подделку документов — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:30 Что является нарушением воинского учета — ответ юристов

Срочная новость

01:14 В Павлограде прогремели взрывы — что известно

00:04 В результате атаки БпЛА на пригород Одессы погиб мужчина, — ОВА

4 марта 2025

23:59 ЛНЗ купил футболиста английского Сандерленда

23:59 Билецкий раскрыл, как создали корпус на основе Третьей штурмовой

02:30 Решение ВВК могут отменить — на каких основаниях это возможно

02:01 Арсенал забил семь голов ПСВ, Реал обыграл Атлетико в ЛЧ

01:48 Мерц хочет выделить Украине 3 млрд евро, которые были заморожены

01:35 В ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по Одессе и области

01:32 Львовянин обещал мужчинам подделку документов — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:30 Что является нарушением воинского учета — ответ юристов

Срочная новость

01:14 В Павлограде прогремели взрывы — что известно

00:04 В результате атаки БпЛА на пригород Одессы погиб мужчина, — ОВА

4 марта 2025

23:59 ЛНЗ купил футболиста английского Сандерленда

23:59 Билецкий раскрыл, как создали корпус на основе Третьей штурмовой

20:10 Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

09:15 Помощь украинским беженцам в марте — новые правила и выплаты

06:40 Где в марте дороже медь — новые цены на лом в Украине

06:22 Где дешевле коммунальные услуги — сравнение в Украине и ЕС

3 марта 2025

22:33 Ампфутбол в Одессе — спорт, помогающий ветеранам

20:05 Без денег и снарядов — чем обернется для Украины ссора с США

18:33 Судьба одесских моряков катера Славянск — три года ожидания

12:00 В Украине продолжает дорожать доллар — где лучший курс в марте

07:32 Четвероногие друзья — как животные помогают на фронте, фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40 Где дорого принимают лом в марте — новые цены на чермет

Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE