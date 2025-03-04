Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта дает пресс-конференцию. Она связана с заявлениями американского президента Дональда Трампа, что США прекратили военную поддержку Украине.

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Пресс-конференция Шмыгаля 4 марта

После заявления о паузе в военной помощи США для Украины Шмыгаль заявил, что наша страна абсолютно спокойно всеми имеющимися доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом США, администрацией американского президента и самим президентом Трампом.

"Мы надеемся, что Украина и США продолжат совместную борьбу за справедливый и длительный мир в Украине. Сегодня мы твердо настроены продолжить сотрудничество с США и уверены, что поддержка от Америки будет продолжаться, ведь мы ищем все возможности для этого", — сказал премьер в начале пресс-конференции.

Напомним, 4 марта стало известно, что Дональд Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине.

По данным СМИ, если такое действительно произойдет, то Украина останется без ракет для противовоздушной обороны и боеприпасов для HIMARS, а также без артиллерии.