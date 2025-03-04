Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня дає пресконференцію. Вона пов'язана із заявами американського президента Дональда Трампа, що США припинили військову підтримку Україні.

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Пресконференція Шмигаля 4 березня

Після заяви про паузу у військовій допомозі США для України Шмигаль заявив, шо наша країна абсолютно спокійно всіма наявними доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу зі США, з Конгресом США, адміністрацією американського президента та самим президентом Трампом.

"Ми сподіваємось, що Україна та США продовжать спільну боротьбу за справедливий і тривалий мир в Україні. Сьогодні ми твердо налаштовані продовжити співпрацю зі США і впевнені, що підтримка від Америки буде продовжуватися, адже ми шукаємо всі можливості для цього", — сказав прем'єр на початку пресконференції.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Дональд Трамп дав наказ призупинити військову допомогу Україні.

За даними ЗМІ, якщо таке дійсно станеться, то Україна залишиться без ракет для протиповітряної оборони й боєприпасів для HIMARS, а також без артилерії.