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Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

04 березня 2025 р. 12:55

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня дає пресконференцію. Вона пов'язана із заявами американського президента Дональда Трампа, що США припинили військову підтримку Україні. 

Які заяви зробив Шмигаль — дивіться наживо в ефірі Новини.LIVE

Пресконференція Шмигаля 4 березня

Після заяви про паузу у військовій допомозі США для України Шмигаль заявив, шо наша країна абсолютно спокійно всіма наявними доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу зі США, з Конгресом США, адміністрацією американського президента та самим президентом Трампом.

"Ми сподіваємось, що Україна та США продовжать спільну боротьбу за справедливий і тривалий мир в Україні. Сьогодні ми твердо налаштовані продовжити співпрацю зі США і впевнені, що підтримка від Америки буде продовжуватися, адже ми шукаємо всі можливості для цього", — сказав прем'єр на початку пресконференції. 

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Дональд Трамп дав наказ призупинити військову допомогу Україні.

За даними ЗМІ, якщо таке дійсно станеться, то Україна залишиться без ракет для протиповітряної оборони й боєприпасів для HIMARS, а також без артилерії.

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13:44 ЄС призупинив новий план допомоги Україні на 20 млрд євро

Термінова новина

13:33 Шмигаль відповів, чи дійсно США призупинили допомогу Україні

Термінова новина

13:29 Чи були Україні пропозиції про миротворців — відповідь Шмигаля

13:24 Шмигаль сказав, скільки зброї виробляє Україна

13:19 Допомога від УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — хто і де отримає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:16 Не лише супермаркети — де дешево купити продукти в Німеччині

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE