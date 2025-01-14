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Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

14 января 2025 г. 17:50

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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

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13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

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13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

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12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

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12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

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09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

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08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

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08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

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Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили схему хищения средств из "Укрэнерго" на почти 60 миллионов гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах;
  • Георгий Тука;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • военный обозреватель Давид Шарп.

Вместе с ними обсудим следующие темы:

  • перевод пилотов и военнослужащих из других подразделений в пехоту;
  • мобилизация мужчин, старше 50 лет;
  • врата 2,6 миллиарда гривен доходов бюджета из-за передачи активов "Укрнефтебурения" государству;
  • СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 миллионов гривен;
  • лишь трем прокурорам Хмельнитчины подтвердили инвалидность, 56 не проверили за два месяца, — Арьев;
  • Рада хочет упростить наложение ТЦК заочных штрафов;
  • Трамп и Путин могут вскоре поговорить и встретиться лично;
  • Маск получит кабинет в комплексе Белого дома возле Трампа, — New York Times
  • Китай обсуждает продажу Маску американского подразделения TikTok, — Bloomberg;
  • Рост цен на нефть на фоне новых санкций США против РФ;
  • Украинцы считают вступление в НАТО более приоритетным перед членством в ЕС, — опрос;
  • Фицо грозит импичмент, оппозиция планирует выразить ему вотум недоверия.

Напомним, волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил о критической ситуации в Воздушных силах из-за перевода специалистов в пехоту.

В Генштабе назвали перевод военных, в частности, из Воздушных сил, вынужденными мерами.

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18:09 В ПС пообещали не переводить дефицитных специалистов в пехоту

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17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

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15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

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13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

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13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

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12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

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