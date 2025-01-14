Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили схему хищения средств из "Укрэнерго" на почти 60 миллионов гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах;

Георгий Тука;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

военный обозреватель Давид Шарп.

Вместе с ними обсудим следующие темы:

перевод пилотов и военнослужащих из других подразделений в пехоту;

мобилизация мужчин, старше 50 лет;

врата 2,6 миллиарда гривен доходов бюджета из-за передачи активов "Укрнефтебурения" государству;

СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 миллионов гривен;

лишь трем прокурорам Хмельнитчины подтвердили инвалидность, 56 не проверили за два месяца, — Арьев;

Рада хочет упростить наложение ТЦК заочных штрафов;

Трамп и Путин могут вскоре поговорить и встретиться лично;

Маск получит кабинет в комплексе Белого дома возле Трампа, — New York Times

Китай обсуждает продажу Маску американского подразделения TikTok, — Bloomberg;

Рост цен на нефть на фоне новых санкций США против РФ;

Украинцы считают вступление в НАТО более приоритетным перед членством в ЕС, — опрос;

Фицо грозит импичмент, оппозиция планирует выразить ему вотум недоверия.

Напомним, волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил о критической ситуации в Воздушных силах из-за перевода специалистов в пехоту.

В Генштабе назвали перевод военных, в частности, из Воздушных сил, вынужденными мерами.