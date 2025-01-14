Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили схему розкрадання коштів з "Укренерго" на майже 60 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

військовий оглядач Давид Шарп.

Разом з ними обговоримо такі теми:

переведення пілотів та військовослужбовців з інших підрозділів в піхоту;

мобілізація чоловіків, старших 50 років;

врата 2,6 мільярдів гривень доходів бюджету через передачу активів "Укрнафтобуріння" державі;

СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 мільйонів гривень;

лише трьом прокурорам Хмельниччини підтвердили інвалідність, 56 не перевірили за два місяці, — Ар’єв;

Рада хоче спростити накладення ТЦК заочних штрафів;

Трамп і Путін можуть незабаром поговорити і зустрітися особисто;

Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому біля Трампа, — New York Times

Китай обговорює продаж Маску американського підрозділу TikTok, — Bloomberg;

зростання цін на нафту на тлі нових санкцій США проти РФ;

Українці вважають вступ до НАТО пріоритетнішим перед членством у ЄС, — опитування;

Фіцо загрожує імпічмент, опозиція планує висловити йому вотум недовіри.

Нагадаємо, волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив про критичну ситуацію в Повітряних силах через переведення спеціалістів у піхоту.

У Генштабі назвали переведення військових, зокрема, з Повітряних сил, вимушеними заходами.