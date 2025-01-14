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Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

14 січня 2025 р. 17:50

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00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

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13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

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00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили схему розкрадання коштів з "Укренерго" на майже 60 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат України, "Європейська Солідарність"  Олексій Гончаренко;
  • заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • військовий оглядач Давид Шарп.

Разом з ними обговоримо такі теми:

  • переведення пілотів та військовослужбовців з інших підрозділів в піхоту;
  • мобілізація чоловіків, старших 50 років;
  • врата 2,6 мільярдів гривень доходів бюджету через передачу активів "Укрнафтобуріння" державі;
  • СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 мільйонів гривень;
  • лише трьом прокурорам Хмельниччини підтвердили інвалідність, 56 не перевірили за два місяці, — Ар’єв;
  • Рада хоче спростити накладення ТЦК заочних штрафів;
  • Трамп і Путін можуть незабаром поговорити і зустрітися особисто;
  • Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому біля Трампа, — New York Times
  • Китай обговорює продаж Маску американського підрозділу TikTok, — Bloomberg;
  • зростання цін на нафту на тлі нових санкцій США проти РФ;
  • Українці вважають вступ до НАТО пріоритетнішим перед членством у ЄС, — опитування;
  • Фіцо загрожує імпічмент, опозиція планує висловити йому вотум недовіри.

Нагадаємо, волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив про критичну ситуацію в Повітряних силах через переведення спеціалістів у піхоту.

У Генштабі назвали переведення військових, зокрема, з Повітряних сил, вимушеними заходами.

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00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

00:00 Челсі через допінг Мудрика вимагатиме від Шевченка 70 млн євро

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

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00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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