Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили схему розкрадання коштів з "Укренерго" на майже 60 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- військовий оглядач Давид Шарп.
Разом з ними обговоримо такі теми:
- переведення пілотів та військовослужбовців з інших підрозділів в піхоту;
- мобілізація чоловіків, старших 50 років;
- врата 2,6 мільярдів гривень доходів бюджету через передачу активів "Укрнафтобуріння" державі;
- СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 мільйонів гривень;
- лише трьом прокурорам Хмельниччини підтвердили інвалідність, 56 не перевірили за два місяці, — Ар’єв;
- Рада хоче спростити накладення ТЦК заочних штрафів;
- Трамп і Путін можуть незабаром поговорити і зустрітися особисто;
- Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому біля Трампа, — New York Times
- Китай обговорює продаж Маску американського підрозділу TikTok, — Bloomberg;
- зростання цін на нафту на тлі нових санкцій США проти РФ;
- Українці вважають вступ до НАТО пріоритетнішим перед членством у ЄС, — опитування;
- Фіцо загрожує імпічмент, опозиція планує висловити йому вотум недовіри.
Нагадаємо, волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив про критичну ситуацію в Повітряних силах через переведення спеціалістів у піхоту.
У Генштабі назвали переведення військових, зокрема, з Повітряних сил, вимушеними заходами.