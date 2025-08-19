Сроки окончания войны и гарантии для Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже через несколько дней станет понятно, возможен ли мир в Украине. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность гарантий безопасности для Украины и подчеркнул необходимость сильной армии для ее будущей стабильности.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о подготовке к трехсторонней встрече с ним и российским диктатором Владимиром Путиным.
Также украинский лидер сообщил, что территориальные вопросы будут обсуждаться во время этого саммита.
Обсуждать насущные вопросы будут гости эфира:
- председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;
- кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник Егор Брайлян;
- начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница", полковник Иван Шевцов;
- народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг" Сергей Нагорняк;
- политтехнолог, директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала;
- первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
- руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление относительно территориальных уступок Украины в обмен на мир.
А также генсек НАТО Марк Рютте очертил возможное будущее Украины в НАТО.