Сроки окончания войны и гарантии для Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже через несколько дней станет понятно, возможен ли мир в Украине. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность гарантий безопасности для Украины и подчеркнул необходимость сильной армии для ее будущей стабильности.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о подготовке к трехсторонней встрече с ним и российским диктатором Владимиром Путиным.

Также украинский лидер сообщил, что территориальные вопросы будут обсуждаться во время этого саммита.

Обсуждать насущные вопросы будут гости эфира:

председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник Егор Брайлян;

начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница", полковник Иван Шевцов;

народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг" Сергей Нагорняк;

политтехнолог, директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала;

первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление относительно территориальных уступок Украины в обмен на мир.

А также генсек НАТО Марк Рютте очертил возможное будущее Украины в НАТО.