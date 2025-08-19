Відео
Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2025 р. 08:00

Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025
Text

Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Text

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Text

Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня 2025
Text

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Text

Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025
Text

19:15 Трамп зустрічає Зеленського у Білому домі — трансляція

Text

17:57 Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже за декілька днів стане зрозуміло, чи можливий мир в Україні. Водночас президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості безпекових гарантій для України та підкреслив необхідність сильної армії для її майбутньої стабільності.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE

Про що ефір

Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про підготовку до тристоронньої зустрічі з ним та російським диктатором Володимиром Путіним.

Також український лідер повідомив, що територіальні питання будуть обговорюватися під час цього саміту.

Обговорювати нагальні питання будуть гості ефіру:

  • голова Всеукраїнської Громадської Організації  "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян;
  • начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон", полковник Іван Шевцов;
  • народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг" Сергій Нагорняк;
  • політтехнолог, директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала;
  • перший віце-президент торгово-промислової палати  Михайло Непран;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву щодо територіальних поступок України в обмін на мир.

А також генсек НАТО Марк Рютте окреслив можливе майбутнє України в НАТО.

