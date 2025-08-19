Терміни закінчення війни і гарантії для України — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже за декілька днів стане зрозуміло, чи можливий мир в Україні. Водночас президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості безпекових гарантій для України та підкреслив необхідність сильної армії для її майбутньої стабільності.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про підготовку до тристоронньої зустрічі з ним та російським диктатором Володимиром Путіним.

Також український лідер повідомив, що територіальні питання будуть обговорюватися під час цього саміту.

Обговорювати нагальні питання будуть гості ефіру:

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян;

начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон", полковник Іван Шевцов;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг" Сергій Нагорняк;

політтехнолог, директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала;

перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву щодо територіальних поступок України в обмін на мир.

А також генсек НАТО Марк Рютте окреслив можливе майбутнє України в НАТО.