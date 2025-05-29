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Taurus от Германии и ситуация на Сумщине — эфир День.LIVE

Taurus от Германии и ситуация на Сумщине — эфир День.LIVE

29 мая 2025 г. 13:00

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14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает передачу крылатых ракет Taurus Украине. А следующее заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится 4 июня 2025 года.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
  • социолог, президент Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета Киево-Могилянская Академия Владимир Паниотто;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • народный депутат "Слуга Народа" Андрей Жупанин.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Папа Римский отреагировал на последние удары РФ по Украине;
  • Суд признал незаконными масштабные пошлины Трампа и заблокировал их;
  • Санкции ЕС не пугают Путина, слово за Конгрессом США, — Bloomberg;
  • Стало известно, о чем поговорили Рубио и Лавров по телефону;
  • Украина передала России документ о прекращении огня, — Умеров;
  • Трамп заявил, что при необходимости готов провести встречу с Путиным и Зеленским в трехстороннем формате;
  • Точка в вопросе "Северного потока-2": канцлер Германии Мерц сделал важное заявление;
  • Украина связывалась с РФ, чтобы получить "меморандум", но до сих пор ничего нет, — Зеленский;
  • НАТО попросит Германию предоставить еще 7 бригад для обороны Европы, — Reuters.

Напомним, в НАТО сообщили, что Германия и Великобритания созовут следующее заседание "Рамштайн" 4 июня.

Также недавно Украина подписала контракт с Германией на системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 Spotify становится как YouTube — почему не всем это нравится

13:47 В Херсоне в пятый раз за день прогремели мощные взрывы

13:45 Кто взорвал российского майора Гурциева — новые подробности

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14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция