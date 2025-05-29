Taurus от Германии и ситуация на Сумщине — эфир День.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает передачу крылатых ракет Taurus Украине. А следующее заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится 4 июня 2025 года.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политический эксперт Константин Матвиенко;

политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;

социолог, президент Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета Киево-Могилянская Академия Владимир Паниотто;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

народный депутат "Слуга Народа" Андрей Жупанин.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Папа Римский отреагировал на последние удары РФ по Украине;

Суд признал незаконными масштабные пошлины Трампа и заблокировал их;

Санкции ЕС не пугают Путина, слово за Конгрессом США, — Bloomberg;

Стало известно, о чем поговорили Рубио и Лавров по телефону;

Украина передала России документ о прекращении огня, — Умеров;

Трамп заявил, что при необходимости готов провести встречу с Путиным и Зеленским в трехстороннем формате;

Точка в вопросе "Северного потока-2": канцлер Германии Мерц сделал важное заявление;

Украина связывалась с РФ, чтобы получить "меморандум", но до сих пор ничего нет, — Зеленский;

НАТО попросит Германию предоставить еще 7 бригад для обороны Европы, — Reuters.

Напомним, в НАТО сообщили, что Германия и Великобритания созовут следующее заседание "Рамштайн" 4 июня.

Также недавно Украина подписала контракт с Германией на системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним.