Taurus от Германии и ситуация на Сумщине — эфир День.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает передачу крылатых ракет Taurus Украине. А следующее заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится 4 июня 2025 года.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
- социолог, президент Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета Киево-Могилянская Академия Владимир Паниотто;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин;
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- народный депутат "Слуга Народа" Андрей Жупанин.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Папа Римский отреагировал на последние удары РФ по Украине;
- Суд признал незаконными масштабные пошлины Трампа и заблокировал их;
- Санкции ЕС не пугают Путина, слово за Конгрессом США, — Bloomberg;
- Стало известно, о чем поговорили Рубио и Лавров по телефону;
- Украина передала России документ о прекращении огня, — Умеров;
- Трамп заявил, что при необходимости готов провести встречу с Путиным и Зеленским в трехстороннем формате;
- Точка в вопросе "Северного потока-2": канцлер Германии Мерц сделал важное заявление;
- Украина связывалась с РФ, чтобы получить "меморандум", но до сих пор ничего нет, — Зеленский;
- НАТО попросит Германию предоставить еще 7 бригад для обороны Европы, — Reuters.
Напомним, в НАТО сообщили, что Германия и Великобритания созовут следующее заседание "Рамштайн" 4 июня.
Также недавно Украина подписала контракт с Германией на системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним.