Taurus від Німеччини та ситуація на Сумщині — ефір День.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає передачу крилатих ракет Taurus Україні. А наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня 2025 року.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;
- соціолог, президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), професор кафедри соціології Університету Києво-Могилянська Академія Володимир Паніотто;
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін;
- директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
- народний депутат "Слуга Народу" Андрій Жупанін.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Папа Римський відреагував на останні удари РФ по Україні;
- Суд визнав незаконними масштабні мита Трампа і заблокував їх;
- Санкції ЄС не лякають Путіна, слово за Конгресом США, — Bloomberg;
- Стало відомо, про що поговорили Рубіо і Лавров телефоном;
- Україна передала Росії документ щодо припинення вогню, — Умєров;
- Трамп заявив, що за необхідності готовий провести зустріч із Путіним і Зеленським у тристоронньому форматі;
- Крапка у питанні "Північного потоку-2": канцлер Німеччини Мерц зробив важливу заяву;
- Україна зв'язувалася з РФ, щоб отримати "меморандум", але досі нічого немає, — Зеленський;
- НАТО попросить Німеччину надати ще 7 бригад для оборони Європи, — Reuters.
Нагадаємо, у НАТО повідомили, що Німеччина та Велика Британія скликають наступне засідання "Рамштайн" 4 червня.
Також нещодавно Україна підписала контракт з Німеччиною на системи ППО IRIS-T і ракети до них.