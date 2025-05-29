Taurus від Німеччини та ситуація на Сумщині — ефір День.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає передачу крилатих ракет Taurus Україні. А наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня 2025 року.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;

соціолог, президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), професор кафедри соціології Університету Києво-Могилянська Академія Володимир Паніотто;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

народний депутат "Слуга Народу" Андрій Жупанін.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Папа Римський відреагував на останні удари РФ по Україні;

Суд визнав незаконними масштабні мита Трампа і заблокував їх;

Санкції ЄС не лякають Путіна, слово за Конгресом США, — Bloomberg;

Стало відомо, про що поговорили Рубіо і Лавров телефоном;

Україна передала Росії документ щодо припинення вогню, — Умєров;

Трамп заявив, що за необхідності готовий провести зустріч із Путіним і Зеленським у тристоронньому форматі;

Крапка у питанні "Північного потоку-2": канцлер Німеччини Мерц зробив важливу заяву;

Україна зв'язувалася з РФ, щоб отримати "меморандум", але досі нічого немає, — Зеленський;

НАТО попросить Німеччину надати ще 7 бригад для оборони Європи, — Reuters.

Нагадаємо, у НАТО повідомили, що Німеччина та Велика Британія скликають наступне засідання "Рамштайн" 4 червня.

Також нещодавно Україна підписала контракт з Німеччиною на системи ППО IRIS-T і ракети до них.