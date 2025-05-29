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Taurus від Німеччини та ситуація на Сумщині — ефір День.LIVE

Taurus від Німеччини та ситуація на Сумщині — ефір День.LIVE

29 травня 2025 р. 13:00

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13:00 Taurus від Німеччини та ситуація на Сумщині — ефір День.LIVE

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08:00 Україна матиме далекобійні ракети без обмежень — ефір Ранок.LIVE

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14:15 Пресконференція Зеленського та Мерца у Німеччині — трансляція

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає передачу крилатих ракет Taurus Україні. А наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня 2025 року.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;
  • соціолог, президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), професор кафедри соціології Університету Києво-Могилянська Академія Володимир Паніотто;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • народний депутат "Слуга Народу" Андрій Жупанін.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Папа Римський відреагував на останні удари РФ по Україні;
  • Суд визнав незаконними масштабні мита Трампа і заблокував їх;
  • Санкції ЄС не лякають Путіна, слово за Конгресом США, — Bloomberg;
  • Стало відомо, про що поговорили Рубіо і Лавров телефоном;
  • Україна передала Росії документ щодо припинення вогню, — Умєров;
  • Трамп заявив, що за необхідності готовий провести зустріч із Путіним і Зеленським у тристоронньому форматі;
  • Крапка у питанні "Північного потоку-2": канцлер Німеччини Мерц зробив важливу заяву;
  • Україна зв'язувалася з РФ, щоб отримати "меморандум", але досі нічого немає, — Зеленський;
  • НАТО попросить Німеччину надати ще 7 бригад для оборони Європи, — Reuters.

Нагадаємо, у НАТО повідомили, що Німеччина та Велика Британія скликають наступне засідання "Рамштайн" 4 червня.

Також нещодавно Україна підписала контракт з Німеччиною на системи ППО IRIS-T і ракети до них.

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13:21 Садовий звернувся до футбольних легенд на турне "Золотих мʼячів"

13:17 Київ накрила злива, затоплені вулиці та ускладнений рух — відео

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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