Мировые лидеры прибывают на саммит G7, ждут Зеленского — эфир

Лидеры со всего мира съезжаются на саммит Большой семерки в Калгари, что в Канаде. Также в событии должны принять участие президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

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Саммит G7 в Канаде

На встречу в Канаду, кроме Зеленского и Трампа, прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Японии Сигеру Исиба, премьер Италии Джорджи Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и главы Европейского совета и комиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

Также в саммите примет участие и организатор — премьер Канады Марк Карни.

Напомним, что в рамках саммита планируются двусторонние встречи между участниками. В частности, в Белом доме ответили, встретятся ли Трамп и Зеленский.

Также мы сообщали, что недавно после встречи в формате "Веймар+" в Риме генсек НАТО Марк Рютте назвал три ключевые темы, которые обсудят на саммите НАТО. Событие запланировано на конец июня.