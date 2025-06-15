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Світові лідери прибувають на саміт G7, чекають Зеленського — ефір

Світові лідери прибувають на саміт G7, чекають Зеленського — ефір

15 червня 2025 р. 23:00

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Лідери з усього світу з'їжджаються на саміт Великої сімки до Калгарі, що в Канаді. Також у події мають взяти участь президенти України й США Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Дивіться пряму трансляцію з місця прибуття на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Саміт G7 у Канаді

На зустріч у Канаду, окрім Зеленського та Трампа, прибудуть президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Японії Сігеру Ісіба, прем'єр Італії Джорджі Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та голови Європейської ради й комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн.

Також у саміті візьме участь і організатор — прем'єр Канади Марк Карні.

Нагадаємо, що в рамках саміту плануються двосторонні зустрічі між учасниками. Зокрема, у Білому домі відповіли, чи зустрінуться Трамп і Зеленський.

Також ми повідомляли, що нещодавно після зустрічі у форматі "Веймар+" у Римі генсек НАТО Марк Рютте назвав три ключові теми, які обговорять на саміті НАТО. Подія запланована на кінець червня.

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