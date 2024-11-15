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Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

15 ноября 2024 г. 13:00

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13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

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13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

На Закарпатье возле одного из центров комплектования и социальной поддержки 15 ноября произошла стрельба. А будущий генпрокурор США Мэтт Гетц заявил, что от России у НАТО будет больше пользы, чем от Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • в Киев сегодня прибыл заместитель Госсекретаря США Верма;
  • Россия открыта для любых мирных переговоров с Украиной, если их начнет Трамп, — Reuters;
  • война Украины и России должна прекратиться, это станет приоритетом администрации Трампа;
  • лучше пригласить в НАТО Россию, чем Украину, она была бы полезнее — будущий генпрокурор США Мэтт Гетц;
  • Украина на ближайшем саммите НАТО вряд ли получит приглашение для вступления в альянс, — Польша.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин";
  • Наталья Лисневская — заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг.;
  • Оксана Продан — Советник Председателя Ассоциации городов Украины;
  • Павел Себастьянович — экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель;
  • Андрей Магера — эксперт по конституционному праву и экс-замглавы ЦИК Украины;
  • Юрий Билоус — адвокат.

Напомним, 15 ноября на Закарпатье экс-военный устроил стрельбу возле ТЦК. После нескольких выстрелов в воздух и попытки проникнуть в помещение ТЦК мужчина был задержан.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

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