Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

На Закарпатье возле одного из центров комплектования и социальной поддержки 15 ноября произошла стрельба. А будущий генпрокурор США Мэтт Гетц заявил, что от России у НАТО будет больше пользы, чем от Украины.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- в Киев сегодня прибыл заместитель Госсекретаря США Верма;
- Россия открыта для любых мирных переговоров с Украиной, если их начнет Трамп, — Reuters;
- война Украины и России должна прекратиться, это станет приоритетом администрации Трампа;
- лучше пригласить в НАТО Россию, чем Украину, она была бы полезнее — будущий генпрокурор США Мэтт Гетц;
- Украина на ближайшем саммите НАТО вряд ли получит приглашение для вступления в альянс, — Польша.
Кто стал гостями эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин";
- Наталья Лисневская — заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг.;
- Оксана Продан — Советник Председателя Ассоциации городов Украины;
- Павел Себастьянович — экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель;
- Андрей Магера — эксперт по конституционному праву и экс-замглавы ЦИК Украины;
- Юрий Билоус — адвокат.
Напомним, 15 ноября на Закарпатье экс-военный устроил стрельбу возле ТЦК. После нескольких выстрелов в воздух и попытки проникнуть в помещение ТЦК мужчина был задержан.