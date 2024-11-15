Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

На Закарпатье возле одного из центров комплектования и социальной поддержки 15 ноября произошла стрельба. А будущий генпрокурор США Мэтт Гетц заявил, что от России у НАТО будет больше пользы, чем от Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

в Киев сегодня прибыл заместитель Госсекретаря США Верма;

Россия открыта для любых мирных переговоров с Украиной, если их начнет Трамп, — Reuters;

война Украины и России должна прекратиться, это станет приоритетом администрации Трампа;

лучше пригласить в НАТО Россию, чем Украину, она была бы полезнее — будущий генпрокурор США Мэтт Гетц;

Украина на ближайшем саммите НАТО вряд ли получит приглашение для вступления в альянс, — Польша.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин";

Наталья Лисневская — заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг.;

Оксана Продан — Советник Председателя Ассоциации городов Украины;

Павел Себастьянович — экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель;

Андрей Магера — эксперт по конституционному праву и экс-замглавы ЦИК Украины;

Юрий Билоус — адвокат.

Напомним, 15 ноября на Закарпатье экс-военный устроил стрельбу возле ТЦК. После нескольких выстрелов в воздух и попытки проникнуть в помещение ТЦК мужчина был задержан.