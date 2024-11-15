Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

На Закарпатті біля одного із центрів комплектування та соціальної підтримки 15 листопада трапилася стрілянина. А майбутній генпрокурор США Метт Гетц заявив, що від Росії в НАТО буде більше користі, ніж від України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

до Києва сьогодні прибув заступник Держсекретаря США Верма;

Росія відкрита до будь-яких мирних перемовин з Україною, якщо їх розпочне Трамп, — Reuters;

війна України та Росії має припинитись, це стане пріоритетом адміністрації Трампа;

краще запросити до НАТО Росію, ніж Україну, вона була б кориснішою, — майбутній генпрокурор США Метт Гетц;

Україна на найближчому саміті НАТО навряд чи отримає запрошення до вступу до альянсу, — Польща.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад";

Наталія Лісневська — заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.;

Оксана Продан — Радниця Голови Асоціації міст України;

Павло Себастьянович — економічний аналітик, підприємець, громадський діяч;

Андрій Магера — експерт з конституційного права та ексзаступник голови ЦВК України;

Юрій Білоус — адвокат.

Нагадаємо, 15 листопада на Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля ТЦК. Після кількох пострілів у повітря та спроби проникнути у приміщення ТЦК чоловіка затримали.