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Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

15 листопада 2024 р. 13:00

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13:17 В ДПСУ сказали скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

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12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

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11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

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09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

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08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

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04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

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03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

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13:17 В ДПСУ сказали скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

Text

03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

На Закарпатті біля одного із центрів комплектування та соціальної підтримки 15 листопада трапилася стрілянина. А майбутній генпрокурор США Метт Гетц заявив, що від Росії в НАТО буде більше користі, ніж від України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • до Києва сьогодні прибув заступник Держсекретаря США Верма;
  • Росія відкрита до будь-яких мирних перемовин з Україною, якщо їх розпочне Трамп, — Reuters;
  • війна України та Росії має припинитись, це стане пріоритетом адміністрації Трампа;
  • краще запросити до НАТО Росію, ніж Україну, вона була б кориснішою, — майбутній генпрокурор США Метт Гетц;
  • Україна на найближчому саміті НАТО навряд чи отримає запрошення до вступу до альянсу, — Польща.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Наталія Лісневська — заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.;
  • Оксана Продан — Радниця Голови Асоціації міст України;
  • Павло Себастьянович — економічний аналітик, підприємець, громадський діяч;
  • Андрій Магера — експерт з конституційного права та ексзаступник голови ЦВК України;
  • Юрій Білоус — адвокат.

Нагадаємо, 15 листопада на Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля ТЦК. Після кількох пострілів у повітря та спроби проникнути у приміщення ТЦК чоловіка затримали. 

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13:17 Підробки та примусова праця — що не так з маркетплейсом Temu

13:15 Чи заходила росДРГ в село на Чернігівщині — відповідь ДПСУ

13:06 Відкриття аеропорту у Львові — коли це може статися

12:54 На Сонці сталося шість спалахів — магнітні бурі сьогодні

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