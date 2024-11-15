Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

На Закарпатті біля одного із центрів комплектування та соціальної підтримки 15 листопада трапилася стрілянина. А майбутній генпрокурор США Метт Гетц заявив, що від Росії в НАТО буде більше користі, ніж від України.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- до Києва сьогодні прибув заступник Держсекретаря США Верма;
- Росія відкрита до будь-яких мирних перемовин з Україною, якщо їх розпочне Трамп, — Reuters;
- війна України та Росії має припинитись, це стане пріоритетом адміністрації Трампа;
- краще запросити до НАТО Росію, ніж Україну, вона була б кориснішою, — майбутній генпрокурор США Метт Гетц;
- Україна на найближчому саміті НАТО навряд чи отримає запрошення до вступу до альянсу, — Польща.
Хто став гостями ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад";
- Наталія Лісневська — заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.;
- Оксана Продан — Радниця Голови Асоціації міст України;
- Павло Себастьянович — економічний аналітик, підприємець, громадський діяч;
- Андрій Магера — експерт з конституційного права та ексзаступник голови ЦВК України;
- Юрій Білоус — адвокат.
Нагадаємо, 15 листопада на Закарпатті ексвійськовий влаштував стрілянину біля ТЦК. Після кількох пострілів у повітря та спроби проникнути у приміщення ТЦК чоловіка затримали.