Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Военные Северной Кореи прибыли в Российскую Федерацию. В Южной Корее сообщают об отправке трех тысяч северокорейских солдат.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір. Live в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог Игорь Рейтерович;

член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

российские военные допросили на камеру и убили четырех пленных бойцов Нацгвардии у Селидового;

Зеленский заявил, если и когда План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира;

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий", если военные КНДР вступят в войну в Украине;

в Южной Корее заявили, что КНДР уже отправила в Россию три тысячи солдат;

Федоров анонсировал шесть новых услуг в "Дії";

Министр обороны США Остин Ллойд заявил, что война в Украине завершится переговорами.

Напомним, тела четырех пленных бойцов Нацгвардии , казненных россиянами возле Селидового, были обнаружены украинскими защитниками после отражения у россиян утраченных позиций.

Ранее мы писали о том, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Киев не определит время, когда можно будет садиться за стол переговоров.