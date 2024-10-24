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Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

24 октября 2024 г. 17:55

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18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

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17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

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17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

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15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

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13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

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10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

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08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

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07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
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21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

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19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

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18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

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17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

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10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

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08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

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07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

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21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

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19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Военные Северной Кореи прибыли в Российскую Федерацию. В Южной Корее сообщают об отправке трех тысяч северокорейских солдат.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір. Live в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог Игорь Рейтерович;
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • российские военные допросили на камеру и убили четырех пленных бойцов Нацгвардии у Селидового;
  • Зеленский заявил, если и когда План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира;
  • Глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий", если военные КНДР вступят в войну в Украине;
  • в Южной Корее заявили, что КНДР уже отправила в Россию три тысячи солдат;
  • Федоров анонсировал шесть новых услуг в "Дії";
  • Министр обороны США Остин Ллойд заявил, что война в Украине завершится переговорами.

Напомним, тела четырех пленных бойцов Нацгвардии , казненных россиянами возле Селидового, были обнаружены украинскими защитниками после отражения у россиян утраченных позиций.

Ранее мы писали о том, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Киев не определит время, когда можно будет садиться за стол переговоров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

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08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

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07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

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