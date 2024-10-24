Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Военные Северной Кореи прибыли в Российскую Федерацию. В Южной Корее сообщают об отправке трех тысяч северокорейских солдат.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір. Live в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог Игорь Рейтерович;
- член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- российские военные допросили на камеру и убили четырех пленных бойцов Нацгвардии у Селидового;
- Зеленский заявил, если и когда План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира;
- Глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий", если военные КНДР вступят в войну в Украине;
- в Южной Корее заявили, что КНДР уже отправила в Россию три тысячи солдат;
- Федоров анонсировал шесть новых услуг в "Дії";
- Министр обороны США Остин Ллойд заявил, что война в Украине завершится переговорами.
Напомним, тела четырех пленных бойцов Нацгвардии , казненных россиянами возле Селидового, были обнаружены украинскими защитниками после отражения у россиян утраченных позиций.
Ранее мы писали о том, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока Киев не определит время, когда можно будет садиться за стол переговоров.