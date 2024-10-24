Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

Військові Північної Кореї прибули до Російської Федерації. У Південній Кореї повідомляють про відправку трьох тисяч північнокорейських солдатів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог Ігор Рейтерович;

член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

російські військові допитали на камеру та вбили чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового;

Зеленський заявив, якщо і коли План перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо Росію на Саміті миру;

Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер вважає, що США повинні розглянути можливість "прямих воєнних дій", якщо військові КНДР вступлять у війну в Україні;

у Південній Кореї заявили, що КНДР вже відправила в Росію три тисячі солдатів;

Федоров анонсував шість нових послуг в "Дії";

міністр оборони США Остін Ллойд заявив, що війна в Україні завершиться переговорами.

Нагадаємо, тіла чотирьох полонених бійців Нацгвардії, яких стратили росіяни біля Селидового, були виявлені українськими захисниками після відбиття у росіян втрачених позицій.

Раніше ми писали про те, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, поки Київ не визначить час, коли можна буде сідати за стіл переговорів.