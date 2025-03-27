Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Команда Новини.LIVE пообщалась с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады. В частности, воины рассказали о своем отношении к мобилизации заключенных.
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Как в 3 ОШБр относятся к мобилизации заключенных — эксклюзив
Команда Новини.LIVE пообщалась с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады. О ходе событий в российско-украинской войне, военных, которые ранее отбывали наказание в тюрьме — смотрите в материале.
О своем отношении к мобилизации заключенных рассказали:
- Позывной Винни — командир 3-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр;
- Тимофей — военнослужащий 3-й ОШБр;
- Александр — военнослужащий 3-й ОШБр.
Винни говорит, что эффективность мобилизованных заключенных доказана не одним бойцом. Он отметил, что даже доверил бы некоторым людям стать командирами отделений.
Также в материале бывший заключенный рассказал, как воюет против оккупантов в составе 3 ОШБр.
Ранее мы сообщали, что с прошлого года в Украине присоединиться к обороне государства позволили некоторым осужденным гражданам.
Так, в мае 2024 года был принят закон №3687-IX, который дает разрешение некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.
Также мы писали о том, кого из осужденных в Украине не могут мобилизовать ни при каких обстоятельствах.