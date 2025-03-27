Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Команда Новини.LIVE поспілкувалася з бійцями Третьої окремої штурмової бригади. Зокрема, воїни розповіли про своє ставлення до мобілізації вʼязнів.
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Як у 3 ОШБр ставляться до мобілізації в’язнів — ексклюзив
Команда Новини.LIVE поспілкувалася з бійцями Третьої окремої штурмової бригади. Про перебіг подій у російсько-українській війні, військових, які раніше відбували покарання у в'язниці — дивіться у матеріалі.
Про своє ставлення до мобілізації ув'язнених розповіли:
- Позивний Вінні — командир 3-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 3-й ОШБр;
- Тимофій — військовослужбовець 3-ї ОШБр;
- Олександр — військовослужбовець 3-ї ОШБр.
Вінні каже, що ефективність мобілізованих ув'язнених доведена не одним бійцем. Він зазначив, що навіть довірив би деяким людям стати командирами відділень.
Також у матеріалі колишній ув'язнений розповів, як воює проти окупантів у складі 3 ОШБр.
Раніше ми повідомляли, що з минулого року в Україні долучитися до оборони держави дозволили деяким засудженим громадянам.
Так, у травні 2024 року було ухвалено закон №3687-IX, який дає дозвіл деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.
Також ми писали про те, кого із засуджених в Україні не можуть мобілізувати за жодних обставин.