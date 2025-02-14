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Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

14 февраля 2025 г. 13:29

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, военный обозреватель Василий Пехньо, профессор Сергей Ягодзинский, директор компании Skyeton Роман Княженко, адвокат Ростислав Кравец и нардеп Алексей Гончаренко. В частности, они обсудят начало Мюнхенской конференции по безопасности.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что в Мюнхене сейчас "все очень злые" от новости об ударе по Чернобыльской АЭС.

Также они отреагируют на соглашение между США и Украиной по природным ресурсам.

Среди других тем:

  • Без участия военных, украинцев с ВОТ и за рубежом выборы не будут справедливыми, — Зеленский;
  • Федина — бюллетени могут готовить на печать;
  • Все природные ресурсы, которые они имеют: госсекретарь Рубио озвучил интересы США;
  • Глава Пентагона допустил предоставление Украине ядерного оружия;
  • Трамп рассказал, из-за чего началась война в Украине;
  • Рютте — никто не обещал НАТО после войны.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский беспилотник ударил по укрытию четвертого энергоблока ЧАЭС, вызвав взрыв и пожар.

Также Трамп заявил, что война в Украине началась из-за заявления бывшего президента США Джо Байдена о вступлении в НАТО.

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15:19 Украинская делагация встретилась с Урсулой фон дер Ляйен

15:19 iPhone 17 Pro может получить редизайн камер — первые 3D-рендеры

15:08 Ермак раскрыл детали разговора с Келлогом — о чем шла речь

15:04 Встреча Зеленского с американскими сенаторами — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:02 План США и ситуация на фронте — заявления Зеленского в Мюнхене

14:54 Зеленский считает, что Путин готовит войну против НАТО в 2026

14:52 День Валентина в Украине 2025 — праздновать или игнорировать

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны