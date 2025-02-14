Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, военный обозреватель Василий Пехньо, профессор Сергей Ягодзинский, директор компании Skyeton Роман Княженко, адвокат Ростислав Кравец и нардеп Алексей Гончаренко. В частности, они обсудят начало Мюнхенской конференции по безопасности.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что в Мюнхене сейчас "все очень злые" от новости об ударе по Чернобыльской АЭС.

Также они отреагируют на соглашение между США и Украиной по природным ресурсам.

Среди других тем:

Без участия военных, украинцев с ВОТ и за рубежом выборы не будут справедливыми, — Зеленский;

Федина — бюллетени могут готовить на печать;

Все природные ресурсы, которые они имеют: госсекретарь Рубио озвучил интересы США;

Глава Пентагона допустил предоставление Украине ядерного оружия;

Трамп рассказал, из-за чего началась война в Украине;

Рютте — никто не обещал НАТО после войны.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский беспилотник ударил по укрытию четвертого энергоблока ЧАЭС, вызвав взрыв и пожар.

Также Трамп заявил, что война в Украине началась из-за заявления бывшего президента США Джо Байдена о вступлении в НАТО.