Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, військовий оглядач Василь Пехньо, професор Сергій Ягодзінський, директор компанії Skyeton Роман Княженко, адвокат Ростислав Кравець та нардеп Олексій Гончаренко. Зокрема, вони обговорять початок Мюнхенської конференції з безпеки.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що у Мюнхені зараз "всі дуже злі" від новини про удар по Чорнобильській АЕС.

Також вони відреагують на угоду між США та Україною щодо природних ресурсів.

Серед інших тем:

Без участі військових, українців з ТОТ та за кордоном вибори не будуть справедливими, — Зеленський;

Федина — бюлетені можуть готувати на друк;

Усі природні ресурси, які вони мають: держсекретар Рубіо озвучив інтереси США;

Глава Пентагону допустив надання Україні ядерної зброї;

Трамп розповів, через що почалася війна в Україні;

Рютте — ніхто не обіцяв НАТО після війни.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський безпілотник вдарив по укриттю четвертого енергоблока ЧАЕС, спричинивши вибух і пожежу.

Також Трамп заявив, що війна в Україні почалася через заяву колишнього президента США Джо Байдена про вступ до НАТО.