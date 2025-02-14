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Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

14 лютого 2025 р. 13:29

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

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12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

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08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, військовий оглядач Василь Пехньо, професор Сергій Ягодзінський, директор компанії Skyeton Роман Княженко, адвокат Ростислав Кравець та нардеп Олексій Гончаренко. Зокрема, вони обговорять початок Мюнхенської конференції з безпеки.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що у Мюнхені зараз "всі дуже злі" від новини про удар по Чорнобильській АЕС.

Також вони відреагують на угоду між США та Україною щодо природних ресурсів.

Серед інших тем:

  • Без участі військових, українців з ТОТ та за кордоном вибори не будуть справедливими, — Зеленський;
  • Федина — бюлетені можуть готувати на друк;
  • Усі природні ресурси, які вони мають: держсекретар Рубіо озвучив інтереси США;
  • Глава Пентагону допустив надання Україні ядерної зброї;
  • Трамп розповів, через що почалася війна в Україні;
  • Рютте — ніхто не обіцяв НАТО після війни.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський безпілотник вдарив по укриттю четвертого енергоблока ЧАЕС, спричинивши вибух і пожежу.

Також Трамп заявив, що війна в Україні почалася через заяву колишнього президента США Джо Байдена про вступ до НАТО.

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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14:08 ГПУ розслідує справи фігурантів санкцій РНБО — що відомо

13:53 На Харківщини чоловік палив авто ЗСУ — як його покарав суд

13:44 Три причини, чому Реал пройде Манчестер Сіті

13:42 США не виключають вступ України в НАТО — заява чиновника

13:40 Умєров зустрівся з Генсеком НАТО — про що говорили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Зеленський прокоментував статус окупованих територій

13:31 "Дія" запустила новий документ — сертифікат неодруженого

13:29 Катастрофа у Чорному морі — російський мазут був низької якості

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони