Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа arrow
Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

3 марта 2025 г. 17:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступит с заявлением в понедельник, 3 марта. Главная тема — встреча украинского лидера Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Посмотреть прямой эфир выступления Кира Стармера можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Стармера

Британский премьер также расскажет о подготовке нового плана для прекращения российской войны против Украины.

Напомним, Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины должно предусматривать участие России. Однако, по его словам, россияне не смогут диктовать свои условия.

Также Стармер заявил, что вместе с союзниками, в частности Францией, он начнет работу над мирным соглашением для Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:09 Помощь на ремонт жилья — кто сможет получить в марте

11:08 Время сменить "зиму на лето" — выбор качественных летних шин

11:06 На Солнце снова штормит — Землю накрыла магнитная буря

11:00 Ракетоносители РФ снова на рейде — угроза для Одесчины с моря

10:48 Google выпустил виджеты Gemini для устройств Apple — как включить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 Франция предлагает новые гарантии безопасности Украине, — FT

10:42 Пауза в помощи от США — без какого оружия останется Украина

10:20 Школы и садики Одессы заработали — есть тепло и электричество

10:08 На КПП фиксируют очереди из авто — какая ситуация на границе

10:07 Коснется каждого ФЛП — что нужно сделать в марте 2025

11:09 Помощь на ремонт жилья — кто сможет получить в марте

11:08 Время сменить "зиму на лето" — выбор качественных летних шин

11:06 На Солнце снова штормит — Землю накрыла магнитная буря

11:00 Ракетоносители РФ снова на рейде — угроза для Одесчины с моря

10:48 Google выпустил виджеты Gemini для устройств Apple — как включить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 Франция предлагает новые гарантии безопасности Украине, — FT

10:42 Пауза в помощи от США — без какого оружия останется Украина

10:20 Школы и садики Одессы заработали — есть тепло и электричество

10:08 На КПП фиксируют очереди из авто — какая ситуация на границе

10:07 Коснется каждого ФЛП — что нужно сделать в марте 2025

09:15 Помощь украинским беженцам в марте — новые правила и выплаты

06:40 Где в марте дороже медь — новые цены на лом в Украине

06:22 Где дешевле коммунальные услуги — сравнение в Украине и ЕС

3 марта 2025

22:33 Ампфутбол в Одессе — спорт, помогающий ветеранам

20:05 Без денег и снарядов — чем обернется для Украины ссора с США

12:00 В Украине продолжает дорожать доллар — где лучший курс в марте

07:32 Четвероногие друзья — как животные помогают на фронте, фото

06:40 Где дорого принимают лом в марте — новые цены на чермет

2 марта 2025

06:40 Цены на золото в марте — новые тарифы ломбардов

1 марта 2025

06:40 Металлолом можно выгодно сдать — сколько дают за латунь в марте

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE