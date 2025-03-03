Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступит с заявлением в понедельник, 3 марта. Главная тема — встреча украинского лидера Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Посмотреть прямой эфир выступления Кира Стармера можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Стармера

Британский премьер также расскажет о подготовке нового плана для прекращения российской войны против Украины.

Напомним, Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины должно предусматривать участие России. Однако, по его словам, россияне не смогут диктовать свои условия.

Также Стармер заявил, что вместе с союзниками, в частности Францией, он начнет работу над мирным соглашением для Украины.