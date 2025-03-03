Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступить із заявою у понеділок, 3 березня. Головна тема — зустріч українського лідера Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Подивитися прямий ефір виступу Кіра Стармера можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Стармера

Британський премʼєр також розповість про підготовку нового плану для припинення російської війни проти України.

Нагадаємо, Стармер заявив, що мирна угода для України повинна передбачати участь Росії. Однак, за його словами, росіяни не матимуть змоги диктувати свої умови.

Також Стармер заявив, що разом із союзниками, зокрема Францією, він розпочне роботу над мирною угодою для України.