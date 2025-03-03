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Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

03 березня 2025 р. 17:30

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

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15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

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Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступить із заявою у понеділок, 3 березня. Головна тема — зустріч українського лідера Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Подивитися прямий ефір виступу Кіра Стармера можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Стармера

Британський премʼєр також розповість про підготовку нового плану для припинення російської війни проти України.

Нагадаємо, Стармер заявив, що мирна угода для України повинна передбачати участь Росії. Однак, за його словами, росіяни не матимуть змоги диктувати свої умови.

Також Стармер заявив, що разом із союзниками, зокрема Францією, він розпочне роботу над мирною угодою для України.

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17:52 Одеські депутати не змогли взяти на поруки голову Фонтанської ОТГ

17:50 Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:34 Пориви вітру — в Укргідрометцентрі назвали, де буде найхолодніше

17:33 Збитки бюджету на 1,5 млрд — судитимуть ексміністра енергетики

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

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Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео