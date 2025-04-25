Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Стармер сказал, когда закончится война в Украине — эфир День.LIVE arrow
Стармер сказал, когда закончится война в Украине — эфир День.LIVE

Стармер сказал, когда закончится война в Украине — эфир День.LIVE

25 апреля 2025 г. 13:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Стармер сказал, когда закончится война в Украине — эфир День.LIVE

Text

Трамп хочет заключить сделку с Путиным — эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2025
Text

Срочное заявление Трампа о войне в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

Трамп выступает в Вашингтоне с заявлениями по Украине — эфир

Text

Реакция Трампа на обстрел и заявление Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

Атака на Киев и срочное возвращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

Трамп остро раскритиковал Зеленского — эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2025
Text

Как "крышуют" бизнес и новые детали коррупции — Київський час

Text

Кражи на мостах и откаты в КГГА — эфир Київського часу

Text

Встреча в Лондоне и заявление Зеленского о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Президент США Дональд Трамп на фоне вчерашней российской атаки на Украину осознал, что глава Кремля Владимир Путин не хочет мира. А премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что война в Украине может закончиться до лета.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политтехнолог Олег Постернак;
  • кандидат юридических наук Геннадий Дубов;
  • синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха;
  • народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко;
  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

  • Трамп рассматривает войну в Украине исключительно через призму Путина, — CNN;
  • В Киеве завершили разбирать завалы жилого дома после удара россиян;
  • Трамп наконец осознал главное препятствие для мирного соглашения по Украине, — WSJ;
  • Стармер сделал важный прогноз о прекращении огня в Украине;
  • Лавров: Россия готова заключить соглашение по Украине, но есть нюанс;
  • В США анонсировали новые встречи по мирному урегулированию в Украине;
  • Зеленский сказал, сколько еще продлится мобилизация в Украине;
  • Путин должен перестать врать, — Макрон;
  • У Буданова раскрыли три главных страха Москвы.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к США и отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен прекратить врать.

Издание The Telegraph сообщило, чего требуют от России и Украины в предложении США о прекращении огня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:34 Google позволит отписаться от спам-рассылок в одно касание

14:31 Визит Зеленского в ЮАР — в МИД рассказали, о чем договорились

14:31 Генерал РФ Москалик участвовал во встречах Нормандской четверки

14:30 Минимальная зарплата в Украине — что может измениться в 2026 году

14:15 Штраф от ТЦК со скидкой 50% — сколько раз можно воспользоваться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 РФ перехватила инициативу по применению БпЛА на юге Украины

14:12 В МИД раскрыли детали переговоров в Лондоне

14:07 В МИД ответили, действительно ли США хотят выйти из переговоров

14:01 УАФ посмертно наградила легенду украинского футбола

13:46 Трамп назвал причину начала войны в Украине

14:34 Google позволит отписаться от спам-рассылок в одно касание

14:31 Визит Зеленского в ЮАР — в МИД рассказали, о чем договорились

14:31 Генерал РФ Москалик участвовал во встречах Нормандской четверки

14:30 Минимальная зарплата в Украине — что может измениться в 2026 году

14:15 Штраф от ТЦК со скидкой 50% — сколько раз можно воспользоваться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 РФ перехватила инициативу по применению БпЛА на юге Украины

14:12 В МИД раскрыли детали переговоров в Лондоне

14:07 В МИД ответили, действительно ли США хотят выйти из переговоров

14:01 УАФ посмертно наградила легенду украинского футбола

13:46 Трамп назвал причину начала войны в Украине

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона