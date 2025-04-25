Стармер сказал, когда закончится война в Украине — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп на фоне вчерашней российской атаки на Украину осознал, что глава Кремля Владимир Путин не хочет мира. А премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что война в Украине может закончиться до лета.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политтехнолог Олег Постернак;
- кандидат юридических наук Геннадий Дубов;
- синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха;
- народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
- член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко;
- экономист, финансист Александр Савченко;
- председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:
- Трамп рассматривает войну в Украине исключительно через призму Путина, — CNN;
- В Киеве завершили разбирать завалы жилого дома после удара россиян;
- Трамп наконец осознал главное препятствие для мирного соглашения по Украине, — WSJ;
- Стармер сделал важный прогноз о прекращении огня в Украине;
- Лавров: Россия готова заключить соглашение по Украине, но есть нюанс;
- В США анонсировали новые встречи по мирному урегулированию в Украине;
- Зеленский сказал, сколько еще продлится мобилизация в Украине;
- Путин должен перестать врать, — Макрон;
- У Буданова раскрыли три главных страха Москвы.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к США и отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен прекратить врать.
Издание The Telegraph сообщило, чего требуют от России и Украины в предложении США о прекращении огня.