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Стармер сказав, коли закінчиться війна в Україні — ефір День.LIVE

Стармер сказав, коли закінчиться війна в Україні — ефір День.LIVE

25 квітня 2025 р. 13:07

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Стармер сказав, коли закінчиться війна в Україні — ефір День.LIVE

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Президент США Дональд Трамп на тлі вчорашньої російської атаки на Україну усвідомив, що очільник Кремля Володимир Путін не хоче миру. А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політтехнолог Олег Постернак;
  • кандидат юридичних наук Геннадій Дубов;
  • синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха;
  • народний депутат України п'яти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
  • член громадської ради в Держагентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко;
  • голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Трамп розглядає війну в Україні виключно через призму Путіна, — CNN;
  • У Києві завершили розбирати завали житлового будинку після удару росіян;
  • Трамп нарешті усвідомив головну перешкоду для мирної угоди щодо України, — WSJ;
  • Стармер зробив важливий прогноз про припинення вогню в Україні;
  • Лавров: Росія готова укласти угоду щодо України, але є нюанс;
  • У США анонсували нові зустрічі щодо мирного врегулювання в Україні;
  • Зеленський сказав, скільки ще триватиме мобілізація в Україні;
  • Путін має перестати брехати, — Макрон;
  • У Буданова розкрили три головні страхи Москви.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон звернувся до США та зазначив, що російський диктатор Володимир Путін повинен припинити брехати.

Видання The Telegraph повідомило, чого вимагають від Росії та України у пропозиції США щодо припинення вогню.

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13:26 На ЧАЕС пошкоджено до 50% конструкції укриття — експрацівник

13:20 У Харкові внаслідок атаки РФ поранені рятувальники — деталі

13:07 Атака Росії на Павлоград — у квартирі згоріли батько з донькою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:02 Пробки на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордоні з Одещиною

13:00 Для українців зростуть ціни на комуналку — в НБУ назвали терміни

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12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
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10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона