Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет о визах Кира Стармера в Украину, возможности размещения миротворцев и экономическом восстановлении Украины.
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О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE говорим о следующем:
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Киев;
- Великая Британия выделит более 2 млрд долларов на новую программу экономического восстановления Украины;
- The Telegraph описал три возможных сценария развертывания британских войск в Украине;
- Зеленский о введении западных войск в Украину;
- порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных изменится: когда и что планируют внедрить;
- Украина и Россия должны пойти на уступки, — Рубио.
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- адвокат, управляющий партнер ЮФ "Социальный паритет" Дмитрий Йовдий;
- социолог Андрей Еременко;
- эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- пресофицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.
Напомним, 16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленский.
Украинский лидер провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Политики обсудили гарантии безопасности, речь шла и о размещении иностранных военных на территории Украины.