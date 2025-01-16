Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет о визах Кира Стармера в Украину, возможности размещения миротворцев и экономическом восстановлении Украины.

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О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о следующем:

премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Киев;

Великая Британия выделит более 2 млрд долларов на новую программу экономического восстановления Украины;

The Telegraph описал три возможных сценария развертывания британских войск в Украине;

Зеленский о введении западных войск в Украину;

порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных изменится: когда и что планируют внедрить;

Украина и Россия должны пойти на уступки, — Рубио.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

адвокат, управляющий партнер ЮФ "Социальный паритет" Дмитрий Йовдий;

социолог Андрей Еременко;

эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

пресофицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Напомним, 16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленский.

Украинский лидер провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Политики обсудили гарантии безопасности, речь шла и о размещении иностранных военных на территории Украины.