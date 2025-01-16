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Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

16 января 2025 г. 13:17

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
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23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
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23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет о визах Кира Стармера в Украину, возможности размещения миротворцев и экономическом восстановлении Украины.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о следующем:

  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Киев;
  • Великая Британия выделит более 2 млрд долларов на новую программу экономического восстановления Украины;
  • The Telegraph описал три возможных сценария развертывания британских войск в Украине;
  • Зеленский о введении западных войск в Украину;
  • порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных изменится: когда и что планируют внедрить;
  • Украина и Россия должны пойти на уступки, — Рубио.

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • адвокат, управляющий партнер ЮФ "Социальный паритет" Дмитрий Йовдий;
  • социолог Андрей Еременко;
  • эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • пресофицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Напомним, 16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленский.

Украинский лидер провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Политики обсудили гарантии безопасности, речь шла и о размещении иностранных военных на территории Украины.

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14:28 На Харьков идет снежная буря и мороз — прогноз погоды на завтра

14:27 Пряталась в ВСУ, попалась на пьянстве — скандал с одесской судьей

14:12 Зеленский высказался о тайных переговорах с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:59 Паромная переправа из Одесчины в Румынию — где планируют открыть

13:58 Сырский созвонился с генералом США — о чем шла речь

13:55 Атака беспилотников на Киев — в двух районах есть повреждения

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа