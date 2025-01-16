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Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

16 січня 2025 р. 13:17

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17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

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Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, мова йтиме про візи Кіра Стармера в Україну, можливість розміщення миротворців та економічне відновлення України.

Подивитись ефір можна на каналі Новини.LIVE в YouTube.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про таке:

  • прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав до Києва;
  • Велика Британія виділить понад 2 млрд доларів на нову програму економічного відновлення України;
  • The Telegraph описав три можливі сценарії розгортання британських військ в Україні;
  • Зеленський про введення західних військ до України;
  • порядок виплат родичам полонених і безвісти зниклих військових зміниться: коли та що планують впровадити;
  • Україна і Росія повинні піти на поступки, — Рубіо.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • адвокат, керуючий партнер ЮФ "Соціальний паритет" Дмитро Йовдій;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Нагадаємо, 16 січня в Київ прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він має зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленський.

Український лідер провів переговори з французьким колегою Емманюелем Макроном. Політики обговорили гарантії безпеки, йшлося й про розміщення іноземних військових на території України.

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18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

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