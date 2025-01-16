Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, мова йтиме про візи Кіра Стармера в Україну, можливість розміщення миротворців та економічне відновлення України.
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Про що ефір
Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про таке:
- прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав до Києва;
- Велика Британія виділить понад 2 млрд доларів на нову програму економічного відновлення України;
- The Telegraph описав три можливі сценарії розгортання британських військ в Україні;
- Зеленський про введення західних військ до України;
- порядок виплат родичам полонених і безвісти зниклих військових зміниться: коли та що планують впровадити;
- Україна і Росія повинні піти на поступки, — Рубіо.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- адвокат, керуючий партнер ЮФ "Соціальний паритет" Дмитро Йовдій;
- соціолог Андрій Єременко;
- експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;
- директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
- пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
Нагадаємо, 16 січня в Київ прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він має зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленський.
Український лідер провів переговори з французьким колегою Емманюелем Макроном. Політики обговорили гарантії безпеки, йшлося й про розміщення іноземних військових на території України.