Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, мова йтиме про візи Кіра Стармера в Україну, можливість розміщення миротворців та економічне відновлення України.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про таке:

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав до Києва;

Велика Британія виділить понад 2 млрд доларів на нову програму економічного відновлення України;

The Telegraph описав три можливі сценарії розгортання британських військ в Україні;

Зеленський про введення західних військ до України;

порядок виплат родичам полонених і безвісти зниклих військових зміниться: коли та що планують впровадити;

Україна і Росія повинні піти на поступки, — Рубіо.

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

адвокат, керуючий партнер ЮФ "Соціальний паритет" Дмитро Йовдій;

соціолог Андрій Єременко;

експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Нагадаємо, 16 січня в Київ прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він має зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленський.

Український лідер провів переговори з французьким колегою Емманюелем Макроном. Політики обговорили гарантії безпеки, йшлося й про розміщення іноземних військових на території України.