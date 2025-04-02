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Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

2 апреля 2025 г. 17:50

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Великобритания анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине. Она состоится уже в следующий четверг, 10 апреля.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • военный юрист Роман Лихачев;
  • спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Британия анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине;
  • Высокопоставленные чиновники Трампа считают, что перемирие в Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев, — Reuters;
  • Украина передала США доказательства нарушения россиянами энергетического перемирия, — Зеленский;
  • Переговорщик Путина на этой неделе поедет в Вашингтон на встречу с Уиткоффом, — CNN;
  • В Украине дефицит финансирования восстановления составляет 10 миллиардов долларов, — Шмыгаль;
  • Государственная налоговая служба получила новый инструмент для контроля за онлайн-продажами.

Напомним, глава суверенного Фонда благосостояния РФ Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон, где обсудит войну в Украине.

Издание Reuters писало, что Белый дом признает затягивание установления мира в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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