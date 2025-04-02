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Стармер й Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Стармер й Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

02 квітня 2025 р. 17:50

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Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України. Вона відбудеться вже у наступний четвер, 10 квітня.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • військовий юрист Роман Лихачов;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
  • народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України; 
  • Високопоставлені чиновники Трампа вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, — Reuters;
  • Україна передала США докази порушення росіянами енергетичного перемир'я, — Зеленський;
  • Перемовник Путіна цього тижня поїде у Вашингтон на зустріч з Віткоффом, — CNN;
  • В Україні дефіцит фінансування відбудови становить 10 мільярдів доларів, — Шмигаль;
  • Державна податкова служба отримала новий інструмент для контролю за онлайн-продажами.

Нагадаємо, очільник суверенного Фонду добробуту РФ Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон, де обговорить війну в Україні. 

Видання Reuters писало, що Білий дім визнає затягування встановлення миру в Україні.

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17:47 Дощ продовжиться у низці областей — погода від Укргідрометцентру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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