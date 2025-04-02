Стармер й Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України. Вона відбудеться вже у наступний четвер, 10 квітня.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- військовий юрист Роман Лихачов;
- речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
- народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
- Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України;
- Високопоставлені чиновники Трампа вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, — Reuters;
- Україна передала США докази порушення росіянами енергетичного перемир'я, — Зеленський;
- Перемовник Путіна цього тижня поїде у Вашингтон на зустріч з Віткоффом, — CNN;
- В Україні дефіцит фінансування відбудови становить 10 мільярдів доларів, — Шмигаль;
- Державна податкова служба отримала новий інструмент для контролю за онлайн-продажами.
Нагадаємо, очільник суверенного Фонду добробуту РФ Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон, де обговорить війну в Україні.
Видання Reuters писало, що Білий дім визнає затягування встановлення миру в Україні.