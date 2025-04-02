Стармер й Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України. Вона відбудеться вже у наступний четвер, 10 квітня.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

військовий юрист Роман Лихачов;

речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;

народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України;

Високопоставлені чиновники Трампа вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, — Reuters;

Україна передала США докази порушення росіянами енергетичного перемир'я, — Зеленський;

Перемовник Путіна цього тижня поїде у Вашингтон на зустріч з Віткоффом, — CNN;

В Україні дефіцит фінансування відбудови становить 10 мільярдів доларів, — Шмигаль;

Державна податкова служба отримала новий інструмент для контролю за онлайн-продажами.

Нагадаємо, очільник суверенного Фонду добробуту РФ Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон, де обговорить війну в Україні.

Видання Reuters писало, що Білий дім визнає затягування встановлення миру в Україні.