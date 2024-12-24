Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет о переговорах Украины с Россией и потерях КНДР в войне.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире говорим о таком:

какие условия должна выполнить РФ для переговоров с Украиной;

сколько военных КДНР погибло в Курщине;

сексистский скандал с профессором КНУ.

В студии Новини.LIVE сегодня будут такие гости:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;

доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;

первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Напомним, Северная Корея готовится перебросить в РФ дополнительные войска и поставлять дроны-камикадзе для войны в Украине. Потери солдат КНДР на фронте оценивают примерно в 1 100 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поскольку Россия не понимает слова и призывы к прекращению войны, она должна чувствовать силу. Он убежден, что мир через силу возможен.