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Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

24 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

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08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

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19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

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13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

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13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

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Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет о переговорах Украины с Россией и потерях КНДР в войне.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире говорим о таком:

  • какие условия должна выполнить РФ для переговоров с Украиной;
  • сколько военных КДНР погибло в Курщине;
  • сексистский скандал с профессором КНУ.

В студии Новини.LIVE сегодня будут такие гости:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;
  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
  • первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Напомним, Северная Корея готовится перебросить в РФ дополнительные войска и поставлять дроны-камикадзе для войны в Украине. Потери солдат КНДР на фронте оценивают примерно в 1 100 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поскольку Россия не понимает слова и призывы к прекращению войны, она должна чувствовать силу. Он убежден, что мир через силу возможен.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:33 В столице Египта вспыхнули массовые протесты — в чем причина

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