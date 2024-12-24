Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет о переговорах Украины с Россией и потерях КНДР в войне.
Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно в 08:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире говорим о таком:
- какие условия должна выполнить РФ для переговоров с Украиной;
- сколько военных КДНР погибло в Курщине;
- сексистский скандал с профессором КНУ.
В студии Новини.LIVE сегодня будут такие гости:
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;
- доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
- народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
- первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
Напомним, Северная Корея готовится перебросить в РФ дополнительные войска и поставлять дроны-камикадзе для войны в Украине. Потери солдат КНДР на фронте оценивают примерно в 1 100 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поскольку Россия не понимает слова и призывы к прекращению войны, она должна чувствовать силу. Он убежден, что мир через силу возможен.