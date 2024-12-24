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Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

24 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

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23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

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20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

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19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

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17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

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14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

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13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

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13:14Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

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13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

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08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

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Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

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13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

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13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, мова йтиме про переговори України з Росією та втрати КНДР у війні.

Подивитись ефір Ранок.LIVE можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні говоримо про таке:

  • які умови має виконати РФ для переговорів з Україною;
  • скільки військових КДНР загинуло на Курщині;
  • сексистський скандал з професором КНУ.

У студії Новини.LIVE сьогодні будуть такі гості:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк; 
  • перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;
  • доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
  • народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс;
  • перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. 

Нагадаємо, Північна Корея готується перекинути у РФ додаткові війська й постачати дрони-камікадзе для війни в Україні. Наразі втрати солдатів КНДР на фронті оцінюють приблизно в 1 100 осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оскільки Росія не розуміє слів і закликів до припинення війни, вона повинна відчувати силу. Він переконаний, що мир через силу можливий.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:53 Uklon підбив підсумки року — як допоміг ЗСУ та возив пасажирів

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