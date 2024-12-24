Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, мова йтиме про переговори України з Росією та втрати КНДР у війні.
Подивитись ефір Ранок.LIVE можна о 08:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні говоримо про таке:
- які умови має виконати РФ для переговорів з Україною;
- скільки військових КДНР загинуло на Курщині;
- сексистський скандал з професором КНУ.
У студії Новини.LIVE сьогодні будуть такі гості:
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
- перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;
- доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
- народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс;
- перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
Нагадаємо, Північна Корея готується перекинути у РФ додаткові війська й постачати дрони-камікадзе для війни в Україні. Наразі втрати солдатів КНДР на фронті оцінюють приблизно в 1 100 осіб.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що оскільки Росія не розуміє слів і закликів до припинення війни, вона повинна відчувати силу. Він переконаний, що мир через силу можливий.