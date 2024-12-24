Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, мова йтиме про переговори України з Росією та втрати КНДР у війні.

Подивитись ефір Ранок.LIVE можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні говоримо про таке:

які умови має виконати РФ для переговорів з Україною;

скільки військових КДНР загинуло на Курщині;

сексистський скандал з професором КНУ.

У студії Новини.LIVE сьогодні будуть такі гості:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;

перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;

доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;

народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс;

перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Нагадаємо, Північна Корея готується перекинути у РФ додаткові війська й постачати дрони-камікадзе для війни в Україні. Наразі втрати солдатів КНДР на фронті оцінюють приблизно в 1 100 осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оскільки Росія не розуміє слів і закликів до припинення війни, вона повинна відчувати силу. Він переконаний, що мир через силу можливий.