Главная arrow Відео arrow США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE arrow
США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

14 октября 2025 г. 18:40

США готовятся объявить новый пакет военной помощи Украине, который может стать одним из самых масштабных за последние месяцы. Ожидается, что решение о поставках будет озвучено постоянным представителем США при НАТО Мэтью Уитакером уже в ближайшее время.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечер.LIVE во вторник, 14 октября.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Александр Федиенко, народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций.

Напомним, что в случае принятия решения о передаче Украине ракет Tomahawk, Соединенные Штаты смогут предоставить не более 50 единиц этого оружия из-за ограниченных производственных мощностей и потребностей собственной армии.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, во время которой стороны обсудят стратегические вопросы обороны, энергетики и дальнейшей поддержки Украины.

