НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

НАТО начал ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Учения были давно запланированными и не связаны с эскалацией войн или угрозами другим государствам. Впрочем, Россия тем временем только наращивает темпы производства оружия и интенсивность атак по Украине.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 14 октября

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят главные международные, экономические и социальные события дня. В центре внимания будет новая инициатива Дональда Трампа по перемирию на Ближнем Востоке, визит украинской делегации в США и запланированная встреча Зеленского и Трампа.

Также эксперты объяснят ситуацию с энергетической безопасностью Украины накануне зимы, последствия российских атак для газодобычи и перспективы импорта электроэнергии. Отдельный блок посвящен социальным темам: сокращению населения, демографическим вызовам, проблемам Пенсионного фонда и идентификации пенсионеров за рубежом.

В студии будут говорить и о бюджетных процессах 2025-2026 годов, бронировании работников оборонной сферы, финансировании армии, повышении зарплат преподавателям и использовании замороженных активов. В конце эфира будет анализ ситуации на оккупированных территориях и обсуждение проблем в сфере коммунальных услуг, обострившихся из-за массированных атак на энергетику.

Приглашенные гости:

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций;

Оксана Жолнович — министр соцполитики в 2022-2025 гг., кандидат юридических наук;

Галина Янченко — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития;

Ирина Фриз — народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки;

Игорь Швайка — заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации Украины.

