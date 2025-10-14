НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

НАТО розпочав щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Навчання були давно запланованими і не пов'язані з ескалацією війн чи загрозам іншим державам. Втім, Росія тим часом лише нарощує темпи виробництва зброї та інтенсивність атак по Україні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 14 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні міжнародні, економічні та соціальні події дня. У центрі уваги буде нова ініціатива Дональда Трампа щодо перемир’я на Близькому Сході, візит української делегації до США та запланована зустріч Зеленського і Трампа.

Також експерти пояснять ситуацію з енергетичною безпекою України напередодні зими, наслідки російських атак для газовидобутку та перспективи імпорту електроенергії. Окремий блок присвячений соціальним темам: скороченню населення, демографічним викликам, проблемам Пенсійного фонду та ідентифікації пенсіонерів за кордоном.

У студії говоритимуть і про бюджетні процеси 2025–2026 років, бронювання працівників оборонної сфери, фінансування армії, підвищення зарплат викладачам та використання заморожених активів. Наприкінці ефіру буде аналіз ситуації на окупованих територіях та обговорення проблем у сфері комунальних послуг, що загострилися через масовані атаки на енергетику.

Запрошені гості:

Олег Лісний — політолог, віце-президент АЦ "Політика";

Ігор Бураковський — професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;

Оксана Жолнович — міністр соцполітики у 2022–2025 рр., кандидат юридичних наук;

Галина Янченко — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку;

Ірина Фріз — народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;

Ігор Швайка — заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Петро Андрющенко — керівник Центру вивчення окупації України.

Нагадаємо, Росія завдала масованого удару по Харкову. В місті виникли блекаути, є поранені.Тим часом президент Володимир Зеленський сказав, як діятиме країна у разі проблем з електроенергією.