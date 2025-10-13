Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

После многолетнего противостояния в секторе Газа Израиль и ХАМАС согласились на мирный план, разработанный президентом США Дональдом Трампом. Уже началось выполнение условий перемирия.

Боевые действия в Секторе Газа официально прекращены. ХАМАС уже на днях должен вернуть всех израильских заложников в рамках первого этапа мирного соглашения, в то время, как Иерусалим должен отпустить осужденных палестинцев.

Напомним, 13 октября в Египте должен состояться международный саммит "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе" по прекращению войны в Газе.

Кроме того, стало известно, что Израиль и ХАМАС не будут участвовать в международной встрече.