Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE arrow
Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025
Text

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Text

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025
Text

17:57 В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025
Text

19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Text

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025
Text

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Text

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

После многолетнего противостояния в секторе Газа Израиль и ХАМАС согласились на мирный план, разработанный президентом США Дональдом Трампом. Уже началось выполнение условий перемирия.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Боевые действия в Секторе Газа официально прекращены. ХАМАС уже на днях должен вернуть всех израильских заложников в рамках первого этапа мирного соглашения, в то время, как Иерусалим должен отпустить осужденных палестинцев.

Гости эфира

Вместе с ведущими говорить об актуальных вопросах будут:

  • доктор юридических наук, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский;
  • председатель ОО "Аэроразведка", подполковник Ярослав Гончар;
  • народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • экономист, Советник Президента 2019-2024 гг. Олег Устенко;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 гг., почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;
  • кандидат политических наук Роман Кисленко;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, 13 октября в Египте должен состояться международный саммит "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе" по прекращению войны в Газе.

Кроме того, стало известно, что Израиль и ХАМАС не будут участвовать в международной встрече.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:44 Российская атака разрушила жилые дома в Днепропетровской области

08:25 ХАМАС передаст живых и погибших заложников до полудня — детали

08:12 РФ 570 раз за сутки атаковала Запорожскую область — есть погибшие

08:10 Зарплаты в Украине — в каких отраслях получают ниже среднего

08:04 В Крыму под атакой оказалась нефтебаза и подстанция — все детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

08:00 Денежная помощь от УВКБ ООН — кто из ВПЛ получит 10,8 тыс. грн

07:38 Не заманишь деньгами — в России серьезные проблемы с мобилизацией

07:30 Уплата штрафа от ТЦК — снимут ли с розыска

07:14 Земля в наследство — каких ошибок в завещании следует избегать

08:44 Российская атака разрушила жилые дома в Днепропетровской области

08:25 ХАМАС передаст живых и погибших заложников до полудня — детали

08:12 РФ 570 раз за сутки атаковала Запорожскую область — есть погибшие

08:10 Зарплаты в Украине — в каких отраслях получают ниже среднего

08:04 В Крыму под атакой оказалась нефтебаза и подстанция — все детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Денежная помощь от УВКБ ООН — кто из ВПЛ получит 10,8 тыс. грн

07:38 Не заманишь деньгами — в России серьезные проблемы с мобилизацией

07:30 Уплата штрафа от ТЦК — снимут ли с розыска

07:14 Земля в наследство — каких ошибок в завещании следует избегать

07:01 ПриватБанк и переводы Western Union — что должны знать украинцы

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

Text

08:00 Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

10 октября
Text

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Text

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:00 Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

10 октября 2025 г. 21:00
Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

10 октября 2025 г. 17:55
Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

10 октября 2025 г. 13:21
Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

Киев без света и водоснабжения из-за взрывов — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025 г. 8:00
В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

В ЕС призвали сбивать самолеты и дроны России — эфир Вечір.LIVE

9 октября 2025 г. 17:57
Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

Израиль и ХАМАС идут к соглашению — эфир День.LIVE

9 октября 2025 г. 13:07
Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025 г. 8:00
Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

8 октября 2025 г. 19:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации