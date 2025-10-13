Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

После многолетнего противостояния в секторе Газа Израиль и ХАМАС согласились на мирный план, разработанный президентом США Дональдом Трампом. Уже началось выполнение условий перемирия.
О чем эфир
Боевые действия в Секторе Газа официально прекращены. ХАМАС уже на днях должен вернуть всех израильских заложников в рамках первого этапа мирного соглашения, в то время, как Иерусалим должен отпустить осужденных палестинцев.
Гости эфира
Вместе с ведущими говорить об актуальных вопросах будут:
- доктор юридических наук, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский;
- председатель ОО "Аэроразведка", подполковник Ярослав Гончар;
- народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
- директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
- экономист, Советник Президента 2019-2024 гг. Олег Устенко;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 гг., почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;
- кандидат политических наук Роман Кисленко;
- народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Напомним, 13 октября в Египте должен состояться международный саммит "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе" по прекращению войны в Газе.
Кроме того, стало известно, что Израиль и ХАМАС не будут участвовать в международной встрече.