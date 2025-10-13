Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE arrow
Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025
Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2025
Text

17:57 У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2025
Text

19:00 Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Text

17:56 Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025
Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Після багаторічного протистояння в секторі Газа Ізраїль і ХАМАС погодилися на мирний план, розроблений президентом США Дональдом Трампом. Уже розпочалося виконання умов перемир'я.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Бойові дії у Секторі Газа офіційно припинено. ХАМАС вже цими днями має повернути усіх ізраїльських заручників в рамках першого етапу мирної угоди, у той час, як Єрусалим має відпустити засуджених палестинців.

Гості ефіру

Разом із ведучими говорити про актуальні питання будуть:

  • доктор юридичних наук, президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський;
  • голова ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар;
  • народна депутатка України, Комітет  з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
  • економіст, Радник Президента 2019-2024 рр. Олег Устенко;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр., почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;
  • кандидат політичних наук Роман Кисленко;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 13 жовтня у Єгипті має відбутися міжнародний саміт "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху" щодо припинення війни у Газі.

Крім того, стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС не будуть брати участі у міжнародній зустрічі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:25 ХАМАС передасть живих і загиблих заручників до полудня — деталі

08:12 РФ 570 разів за добу атакувала Запорізьку область — є загиблі

08:10 Зарплати в Україні — у яких галузях отримують нижче середнього

08:04 В Криму під атакою опинилась нафтобаза та підстанція — всі деталі

Text

08:00 Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — хто з ВПО отримає 10,8 тис. грн

07:38 Не заманиш грошима — в Росії серйозні проблеми з мобілізацією

07:30 Сплата штрафу від ТЦК — чи знімуть із розшуку

07:14 Земля у спадок — яких помилок у заповіт слід уникати українцям

07:01 ПриватБанк і перекази Western Union — що мають знати українці

08:25 ХАМАС передасть живих і загиблих заручників до полудня — деталі

08:12 РФ 570 разів за добу атакувала Запорізьку область — є загиблі

08:10 Зарплати в Україні — у яких галузях отримують нижче середнього

08:04 В Криму під атакою опинилась нафтобаза та підстанція — всі деталі

08:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — хто з ВПО отримає 10,8 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Не заманиш грошима — в Росії серйозні проблеми з мобілізацією

07:30 Сплата штрафу від ТЦК — чи знімуть із розшуку

07:14 Земля у спадок — яких помилок у заповіт слід уникати українцям

07:01 ПриватБанк і перекази Western Union — що мають знати українці

06:53 Лукашенко попередив Зеленського — передрікає знищення України

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

06:33 День захисників України — що одесити бажають героям

Text

08:00 Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня
Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

10 жовтня 2025 р. 21:00
Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

10 жовтня 2025 р. 17:55
Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

10 жовтня 2025 р. 13:21
Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025 р. 08:00
У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

У ЄС закликали збивати літаки й дрони Росії — ефір Вечір.LIVE

09 жовтня 2025 р. 17:57
Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

Ізраїль та ХАМАС ідуть до угоди — ефір День.LIVE

09 жовтня 2025 р. 13:07
Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

09 жовтня 2025 р. 08:00
Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

Як Київ готується до блекаутів взимку — ефір Київський час

08 жовтня 2025 р. 19:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації