Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Після багаторічного протистояння в секторі Газа Ізраїль і ХАМАС погодилися на мирний план, розроблений президентом США Дональдом Трампом. Уже розпочалося виконання умов перемир'я.
Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.
Про що ефір
Бойові дії у Секторі Газа офіційно припинено. ХАМАС вже цими днями має повернути усіх ізраїльських заручників в рамках першого етапу мирної угоди, у той час, як Єрусалим має відпустити засуджених палестинців.
Гості ефіру
Разом із ведучими говорити про актуальні питання будуть:
- доктор юридичних наук, президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський;
- голова ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар;
- народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
- директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
- економіст, Радник Президента 2019-2024 рр. Олег Устенко;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр., почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;
- кандидат політичних наук Роман Кисленко;
- народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, 13 жовтня у Єгипті має відбутися міжнародний саміт "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху" щодо припинення війни у Газі.
Крім того, стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС не будуть брати участі у міжнародній зустрічі.