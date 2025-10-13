Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Після багаторічного протистояння в секторі Газа Ізраїль і ХАМАС погодилися на мирний план, розроблений президентом США Дональдом Трампом. Уже розпочалося виконання умов перемир'я.

Про що ефір

Бойові дії у Секторі Газа офіційно припинено. ХАМАС вже цими днями має повернути усіх ізраїльських заручників в рамках першого етапу мирної угоди, у той час, як Єрусалим має відпустити засуджених палестинців.

Гості ефіру

Разом із ведучими говорити про актуальні питання будуть:

доктор юридичних наук, президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський;

голова ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар;

народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;

економіст, Радник Президента 2019-2024 рр. Олег Устенко;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр., почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко;

кандидат політичних наук Роман Кисленко;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 13 жовтня у Єгипті має відбутися міжнародний саміт "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху" щодо припинення війни у Газі.

Крім того, стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС не будуть брати участі у міжнародній зустрічі.