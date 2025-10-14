Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow США зроблять важливу заяву про поставки зброї — ефір Вечір.LIVE arrow
США зроблять важливу заяву про поставки зброї — ефір Вечір.LIVE

США зроблять важливу заяву про поставки зброї — ефір Вечір.LIVE

14 жовтня 2025 р. 18:40

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:40 США зроблять важливу заяву про поставки зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025
Text

18:10 Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2025
Text

21:00 Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

17:55 Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Київ без світла та водопостачання через вибухи — ефір Ранок.LIVE

Text

18:40 США зроблять важливу заяву про поставки зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025
Text

18:10 Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

США готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні, який може стати одним із наймасштабніших за останні місяці. Очікується, що рішення про поставки буде озвучене постійним представником США при НАТО Метью Уітакером вже найближчим часом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 14 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Олександр Федієнко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій.

Нагадаємо, що у разі ухвалення рішення про передачу Україні ракет Tomahawk, Сполучені Штати зможуть надати не більше 50 одиниць цієї зброї через обмежені виробничі потужності та потреби власної армії.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський підтвердив заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, під час якої сторони обговорять стратегічні питання оборони, енергетики та подальшої підтримки України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:54 Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

18:49 Як змінюються ціни на фрукти та цитруси на одеському Привозі

18:49 У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

Text

18:40 США зроблять важливу заяву про поставки зброї — ефір Вечір.LIVE

18:24 Незаконно мобілізованого звільнили зі служби — чи покарають ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:16 Нацполіція викрила групу шахраїв, що обкрадали інтернет-магазин

18:08 У мера Одеси Геннадія Труханова є паспорт РФ — заява СБУ

17:55 Ломаченко проведе боксерський бій з Пак'яо — відома дата

17:52 Просувалися до позицій — прикордонники ліквідували піхотинців РФ

17:50 Українські біженці у Польщі — влада країни зробила гучну заяву

18:54 Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО

18:49 Як змінюються ціни на фрукти та цитруси на одеському Привозі

18:49 У низці областей України запровадили аварійні відключення світла

18:24 Незаконно мобілізованого звільнили зі служби — чи покарають ТЦК

18:16 Нацполіція викрила групу шахраїв, що обкрадали інтернет-магазин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:08 У мера Одеси Геннадія Труханова є паспорт РФ — заява СБУ

17:55 Ломаченко проведе боксерський бій з Пак'яо — відома дата

17:52 Просувалися до позицій — прикордонники ліквідували піхотинців РФ

17:50 Українські біженці у Польщі — влада країни зробила гучну заяву

17:42 Окупанти атакували Херсон — кількість поранених зросла

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

4 жовтня

06:33 Другий шанс на життя — як одеські волонтери рятують тварин

2 жовтня

19:47 Ціни на одеських ринках у жовтні — що стало дорожчим

1 жовтня

19:47 День захисника — які виклики стоять перед українською армією

Text

18:40 США зроблять важливу заяву про поставки зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня
Text

18:10 Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

14 жовтня 2025 р. 13:09
НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2025 р. 08:00
Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

13 жовтня 2025 р. 18:10
ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

13 жовтня 2025 р. 13:10
Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025 р. 08:00
Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

10 жовтня 2025 р. 21:00
Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

10 жовтня 2025 р. 17:55
Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

Наслідки масованого обстрілу енергетики України — ефір День.LIVE

10 жовтня 2025 р. 13:21

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації