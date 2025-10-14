США зроблять важливу заяву про поставки зброї — ефір Вечір.LIVE

США готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні, який може стати одним із наймасштабніших за останні місяці. Очікується, що рішення про поставки буде озвучене постійним представником США при НАТО Метью Уітакером вже найближчим часом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 14 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Олександр Федієнко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій.

Нагадаємо, що у разі ухвалення рішення про передачу Україні ракет Tomahawk, Сполучені Штати зможуть надати не більше 50 одиниць цієї зброї через обмежені виробничі потужності та потреби власної армії.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський підтвердив заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, під час якої сторони обговорять стратегічні питання оборони, енергетики та подальшої підтримки України.