США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

Постоянный представитель США при ООН Майкл Волтц во время заседания Совета Безопасности ООН резко осудил провокационные действия России против стран НАТО. И заявил, что США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Гости обсудят призыв Волтца к Кремлю немедленно прекратить эскалацию и нарушение международных норм. Он заверил, что Соединенные Штаты будут твердо стоять на защите своих союзников в случае необходимости, подчеркнув приверженность принципам коллективной безопасности.

Владимир Сонюк — политолог;

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;

Олег Саакян — политолог;

Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета;

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий.

Напомним, Польша, Швеция и Великобритания заявили, что будут сбивать российские самолеты, которые незаконно попадут в ее воздушное пространство. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что такие решения могут иногда привести к эскалации.

Также мы писали, что Германию будут охранять дроны-камикадзе с боеголовкой. Они смогут самостоятельно искать объекты для удара.