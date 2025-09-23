Видео
США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE
США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

23 сентября 2025 г. 13:00

Постоянный представитель США при ООН Майкл Волтц во время заседания Совета Безопасности ООН резко осудил провокационные действия России против стран НАТО. И заявил, что США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 23 сентября.

О чем эфир

Гости обсудят призыв Волтца к Кремлю немедленно прекратить эскалацию и нарушение международных норм. Он заверил, что Соединенные Штаты будут твердо стоять на защите своих союзников в случае необходимости, подчеркнув приверженность принципам коллективной безопасности.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Владимир Сонюк — политолог;
  • Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Олег Саакян — политолог;
  • Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета;
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);
  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий.

Напомним, Польша, Швеция и Великобритания заявили, что будут сбивать российские самолеты, которые незаконно попадут в ее воздушное пространство. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что такие решения могут иногда привести к эскалации.

Также мы писали, что Германию будут охранять дроны-камикадзе с боеголовкой. Они смогут самостоятельно искать объекты для удара.

В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2025 г. 8:00
Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

22 сентября 2025 г. 18:05
Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

22 сентября 2025 г. 13:22
Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2025 г. 8:00
Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

19 сентября 2025 г. 21:30
Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа

Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа

19 сентября 2025 г. 21:00
Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

19 сентября 2025 г. 17:51
Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

19 сентября 2025 г. 13:01

