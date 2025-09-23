США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

Постоянный представитель США при ООН Майкл Волтц во время заседания Совета Безопасности ООН резко осудил провокационные действия России против стран НАТО. И заявил, что США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 23 сентября.
О чем эфир
Гости обсудят призыв Волтца к Кремлю немедленно прекратить эскалацию и нарушение международных норм. Он заверил, что Соединенные Штаты будут твердо стоять на защите своих союзников в случае необходимости, подчеркнув приверженность принципам коллективной безопасности.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Владимир Сонюк — политолог;
- Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
- Олег Саакян — политолог;
- Игорь Тодоров — профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета;
- Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);
- Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий.
Напомним, Польша, Швеция и Великобритания заявили, что будут сбивать российские самолеты, которые незаконно попадут в ее воздушное пространство. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что такие решения могут иногда привести к эскалации.
Также мы писали, что Германию будут охранять дроны-камикадзе с боеголовкой. Они смогут самостоятельно искать объекты для удара.