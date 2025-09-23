США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Постійний представник США при ООН Майкл Волтц під час засідання Ради Безпеки ООН різко засудив провокаційні дії Росії проти країн НАТО. І заявив, що США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 23 вересня.

Про що ефір

Гості обговорять заклик Волтца до Кремля негайно припинити ескалацію та порушення міжнародних норм. Він запевнив, що Сполучені Штати твердо стоятимуть на захисті своїх союзників у разі потреби, підкресливши відданість принципам колективної безпеки.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Володимир Сонюк — політолог;

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Олег Саакян — політолог;

Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородськго національного університету;

Олексій Кучеренко — народний депутат України, "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);

Валерій Боровик — засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій.

Нагадаємо, Польща, Швеція та Велика Британія заявили, що збиватимуть російські літаки, які незаконно потраплять в її повітряний простір. Проте прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що такі рішення можуть інколи привести до ескалації.

Також ми писали, що Німеччину охоронятимуть дрони-камікадзе з боєголовкою. Вони зможуть самостійно шукати об'єкти для удару.