США заставят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, экономический аналитик Павел Себастьянович, политолог Игорь Петренко, политтехнолог Виталий Бала и военный обозреватель Василий Пехньо. В частности, они обсудят материал The Washington Post, что Соединенные Штаты Америки в течение ближайших месяцев принудят Украину к переговорам с Россией и к отказу от территорий.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят, что делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в Южную Корею, а президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом выделить дополнительные 24 млрд долларов для Украины.

Также они прокомментируют заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о новом контрнаступлении и продвижении российских оккупантов на фронте.

Напомним, Байден недавно разрешил Украине совершать дальнобойные удары по территории России. В то же время в Белом доме заявили о намерениях в ближайшее время побуждать Украину к переговорам с Россией.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул жесткую поддержку Украины со стороны стран G7 и их партнеров. Он заверил, что Украина получит все необходимые ресурсы, вооружение и военную силу для успешной защиты от российской агрессии в 2025 году.