США змусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, економічний аналітик Павло Себастьянович, політолог Ігор Петренко, політтехнолог Віталій Бала та військовий оглядач Василь Пехньо. Зокрема, вони обговорять матеріал The Washington Post, що Сполучені Штати Америки протягом найближчих місяців примусять Україну до перемовин з Росією і до відмови від територій.

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Ефір День.LIVE

Гості обговорять, що делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї, а президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом виділити додаткових 24 млрд доларів для України.

Також вони прокоментують заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про новий контрнаступ та просування російських окупантів на фронті.

Нагадаємо, Байден нещодавно дозволив Україні здійснювати далекобійні удари по території Росії. Водночас у Білому домі заявили про наміри найближчим часом спонукати Україну до переговорів із Росією.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив тверду підтримку України з боку країн G7 та їхніх партнерів. Він запевнив, що Україна отримає всі необхідні ресурси, озброєння та військову силу для успішної оборони від російської агресії у 2025 році.