Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow США змусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE arrow
США змусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

США змусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

27 листопада 2024 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США змусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США змусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, економічний аналітик Павло Себастьянович, політолог Ігор Петренко, політтехнолог Віталій Бала та військовий оглядач Василь Пехньо. Зокрема, вони обговорять матеріал The Washington Post, що Сполучені Штати Америки протягом найближчих місяців примусять Україну до перемовин з Росією і до відмови від територій.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять, що делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї, а президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом виділити додаткових 24 млрд доларів для України.

Також вони прокоментують заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про новий контрнаступ та просування російських окупантів на фронті.

Нагадаємо, Байден нещодавно дозволив Україні здійснювати далекобійні удари по території Росії. Водночас у Білому домі заявили про наміри найближчим часом спонукати Україну до переговорів із Росією.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив тверду підтримку України з боку країн G7 та їхніх партнерів. Він запевнив, що Україна отримає всі необхідні ресурси, озброєння та військову силу для успішної оборони від російської агресії у 2025 році.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:12 Україна отримала від Світового банку 4,8 млрд доларів

14:07 Віцемер Одеси отримує захмарну пенсію — розмір виплат

14:06 Кулеба пояснив, чим загрожує відмова Трампа допомогти Україні

13:45 Vodafone оновить тарифи в грудні — що коштуватиме дорожче

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:42 Стало відомо, скільки генералів звільнили в запас під час війни

13:41 Житлова реформа — що зміниться для мешканців багатоповерхівок

13:31 Знайди друга — в Одесі проведуть цікаву акцію

13:31 Президент World Boxing благає Хижняка не переходити у профі

13:30 Данські компанії допоможуть відновити дитячий центр у Бородянці

14:12 Україна отримала від Світового банку 4,8 млрд доларів

14:07 Віцемер Одеси отримує захмарну пенсію — розмір виплат

14:06 Кулеба пояснив, чим загрожує відмова Трампа допомогти Україні

13:45 Vodafone оновить тарифи в грудні — що коштуватиме дорожче

13:42 Стало відомо, скільки генералів звільнили в запас під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 Житлова реформа — що зміниться для мешканців багатоповерхівок

13:31 Знайди друга — в Одесі проведуть цікаву акцію

13:31 Президент World Boxing благає Хижняка не переходити у профі

13:30 Данські компанії допоможуть відновити дитячий центр у Бородянці

13:18 Зеленський показав, як захисники збивають ворожі БпЛА

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США змусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог