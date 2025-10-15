США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали израильский журналист Сергей Ауслендер, депутат Киевского городского совета Динара Габибулаева, глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец, специалист по транспортной инфраструктуре Анна Минюкова, народный депутат Алексей Кучеренко и депутат Киевского городского совета Зоряна Скалецкая.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что глава Пентагона Пит Хегсет выступил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его словам, России посылают четкий сигнал, что пора прекратить войну.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте высказался о программе PURL по закупке американского вооружения для Украины.

А 14 октября в Вашингтон прибыла делегация из Украины. А уже 17 октября ожидается визит украинского лидера Владимира Зеленского.