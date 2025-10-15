США вимагають від Росії зупинити війну — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, депутатка Київської міської ради Дінара Габібулаєва, очільник Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець, спеціаліст транспортної інфраструктури Анна Мінюкова, нардеп Олексій Кучеренко та депутатка Київської міської ради Зоряна Скалецька.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що глава Пентагону Піт Гегсет виступив на засіданні Контактної групи з питань оборони України. За його словами, Росії надсилають чіткий сигнал, що час припинити війну.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте висловився про програму PURL із закупівлі американського озброєння для України.

А 14 жовтня до Вашингтона прибула делегація з України. А вже 17 жовтня очікується візит українського лідера Володимира Зеленського.