США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь пойдет о последних событиях в Украине и мире.
Эфир можно посмотреть по ссылке.
Главные темы эфира
- Зеленский назначит военного омбудсмена: как это поможет армии?
- Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии в Украину: Польша готова помочь Киеву
- Признает ли РФ вину в сбитии азербайджанского самолета
Гости сегодняшнего эфира:
- бывший командир 3-й роты 134 ТРО Владимир Шилов;
- президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- военный историк, глава ОО "Центр милитарной истории" Василий Павлов;
- доктор философских наук Сергей Ягодзинский;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
- офицер вооруженных сил Украины Сергей Шакун.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании института военного омбудсмена. Он также объявил об ожиданиях нового пакета помощи от Соединенных Штатов.
А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что гражданский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит в воздушном пространстве России вблизи города Грозный. Москва пыталась замять дело и выдвигала абсурдные версии катастрофы.