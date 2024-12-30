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США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
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15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

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11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
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23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

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13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

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00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
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22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

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21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

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21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

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19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

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08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
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15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

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21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

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19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь пойдет о последних событиях в Украине и мире.

Эфир можно посмотреть по ссылке.

Главные темы эфира

  • Зеленский назначит военного омбудсмена: как это поможет армии?
  • Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии в Украину: Польша готова помочь Киеву
  • Признает ли РФ вину в сбитии азербайджанского самолета

Гости сегодняшнего эфира:

  • бывший командир 3-й роты 134 ТРО Владимир Шилов;
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • военный историк, глава ОО "Центр милитарной истории" Василий Павлов;
  • доктор философских наук Сергей Ягодзинский;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
  • офицер вооруженных сил Украины Сергей Шакун.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании института военного омбудсмена. Он также объявил об ожиданиях нового пакета помощи от Соединенных Штатов.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что гражданский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит в воздушном пространстве России вблизи города Грозный. Москва пыталась замять дело и выдвигала абсурдные версии катастрофы.

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08:00 Финпомощь от UNHCR в январе 2025 года — кто получит право

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Как выехать за границу забронированным — есть разъяснения

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11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
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23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

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Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

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