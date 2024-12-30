США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь пойдет о последних событиях в Украине и мире.

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Главные темы эфира

Зеленский назначит военного омбудсмена: как это поможет армии?

Словакия пригрозила прекратить поставки электроэнергии в Украину: Польша готова помочь Киеву

Признает ли РФ вину в сбитии азербайджанского самолета

Гости сегодняшнего эфира:

бывший командир 3-й роты 134 ТРО Владимир Шилов;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

военный историк, глава ОО "Центр милитарной истории" Василий Павлов;

доктор философских наук Сергей Ягодзинский;

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;

офицер вооруженных сил Украины Сергей Шакун.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании института военного омбудсмена. Он также объявил об ожиданиях нового пакета помощи от Соединенных Штатов.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что гражданский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит в воздушном пространстве России вблизи города Грозный. Москва пыталась замять дело и выдвигала абсурдные версии катастрофы.