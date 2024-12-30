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США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
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15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

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11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
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23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

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13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

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00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
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22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

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21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

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21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

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19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова йтиме про останні події в Україні та світі. 

Ефір можна подивитися за посиланням.

Головні теми ефіру

  • Зеленський призначить військового омбудсмена: як це допоможе армії?
  • Словаччина погрожує припинити поставки електроенергії в Україну: Польща готова допомогти Києву
  • Чи визнає РФ провину у збитті азербайджанського літака

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • колишній командир 3-ї роти 134 ТРО Володимир Шилов;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • воєнний історик, голова ГО "Центр мілітарної історії" Василь Павлов;
  • доктор філософських наук Сергій Ягодзінський;
  • експерт  Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
  • офіцер збройних сил України Сергій Шакун. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення інституту військового омбудсмена. Він також оголосив про очікування нового пакету допомоги від Сполучених Штатів. 

А президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цивільний літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines був збитий у повітряному просторі Росії поблизу міста Грозний. Москва намагалась зам'яти справу і висувала абсурдні версії катастрофи.

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08:00 Фіндопомога від UNHCR у січні 2025 року — хто отримає право

07:30 Як виїхати за кордон заброньованим українцям — є роз'яснення

07:02 Перевірка якості бюджетної ікри з Instagram — що з цього вийшло

07:01 Лізинг авто у ПриватБанку — які проблеми виникають у клієнтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:30 Передноворічне затишшя на ринку зерна — скільки коштує пшениця

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08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

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00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
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22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

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