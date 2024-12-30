США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова йтиме про останні події в Україні та світі.

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Головні теми ефіру

Зеленський призначить військового омбудсмена: як це допоможе армії?

Словаччина погрожує припинити поставки електроенергії в Україну: Польща готова допомогти Києву

Чи визнає РФ провину у збитті азербайджанського літака

Гості сьогоднішнього ефіру:

колишній командир 3-ї роти 134 ТРО Володимир Шилов;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

воєнний історик, голова ГО "Центр мілітарної історії" Василь Павлов;

доктор філософських наук Сергій Ягодзінський;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;

офіцер збройних сил України Сергій Шакун.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення інституту військового омбудсмена. Він також оголосив про очікування нового пакету допомоги від Сполучених Штатів.

А президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цивільний літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines був збитий у повітряному просторі Росії поблизу міста Грозний. Москва намагалась зам'яти справу і висувала абсурдні версії катастрофи.