США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель штабного фонда Третьей отдельной штурмовой бригады Олег Петренко, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, доктор политических наук Максим Розумный, политтехнолог Олег Постернак, партнер компании SIC Group USA Екатерина Одарченко, профессор Сергей Ягодзинский и нардеп Сергей Нагорняк.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

Спецпосланник ЕС по вопросам санкций отправился в Вашингтон для согласования новых ограничений против России;

Кремль не остановится на Украине: империалистические планы Путина представляют угрозу для всей Европы;

Сийярто анонсировал встречу с Сибигой в Будапеште на этой неделе.

Напомним, лидер США Дональд Трамп объявил о своей готовности перейти к новому этапу санкций против России.

Ранее американский президент пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины. По его словам, США помогут, но ключевая роль будет на Европе.