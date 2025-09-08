США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова штабного фонду Третьої окремої штурмової бригади Олег Петренко, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, доктор політичних наук Максим Розумний, політтехнолог Олег Постернак, партнер компанії SIC Group USA Катерина Одарченко, професор Сергій Ягодзінський та нардеп Сергій Нагорняк.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

Спецпосланник ЄС з питань санкцій вирушив до Вашингтона для узгодження нових обмежень проти Росії;

Кремль не зупиниться на Україні: імперіалістичні плани Путіна становлять загрозу для всієї Європи;

Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп оголосив про свою готовність перейти до нового етапу санкцій проти Росії.

Раніше американський президент пообіцяв розібратися з гарантіями безпеки для України. За його словами, США допоможуть, але ключова роль буде на Європі.