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США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

28 января 2025 г. 13:01

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13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

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08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

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13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
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22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

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13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

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13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

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08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

27 января 2025
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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

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13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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Сегодня в эфире День.LIVE говорим о встрече Зеленского с Макроном, приостановлении программы United for Ukraine и восстановлении энергетики. Также речь пойдет о военной помощи Трампа Украине.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждаем такие темы:

  • Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном;
  • в США приостановили программу United for Ukraine для украинцев, которые бегут в Штаты от войны;
  • офис USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов;
  • Трамп может увеличить помощь Украине, — Зеленский;
  • в этом году в Украине восстановят еще 3 гигаватта мощности энергетики, — Шмыгаль.

Гости сегодняшнего эфира:

  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
  • политолог-международник, директор Украинского офиса GLOBSEC Юлия Осмоловская;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • кандидат политических наук в сфере международных отношений, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • народный депутат Украины, Председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
  • политолог Олег Саакян.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжается военное положение и оно предусматривает мобилизацию людей и ресурсов. По его словам, если пол армии уйдет домой, Путин точно разрушит все.

Глава государства также объяснил, почему Украине нужно 200 тысяч миротворцев. По его словам, именно на столько военных возможно будет уменьшена украинская армия из-за проблем с финансированием.

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