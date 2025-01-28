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США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

28 січня 2025 р. 13:01

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13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

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10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

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10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

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17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

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14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

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13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

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Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
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17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

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14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

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13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про зустріч Зеленського з Макроном, призупинення програми United for Ukraine та відновлення енергетики. Також мова йтиме про військову допомогу Трампа Україні.

Подивитись ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюємо такі теми:

  • Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном;
  • у США призупинили програму United for Ukraine для українців, які втікають до Штатів від війни;
  • офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів;
  • Трамп може збільшити допомогу Україні, — Зеленський;
  • цього року в Україні відновлять ще 3 гігавати потужності енергетики, — Шмигаль.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
  • політолог-міжнародник, директор Українського офісу GLOBSEC Юлія Осмоловська;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • кандидат політичних наук у сфері міжнародних відносин, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко; 
  • народний депутат України, Голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • політолог Олег Саакян.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні триває військовий стан і він передбачає мобілізацію людей та ресурсів. З його словами, якщо пів армії піде додому, Путін точно зруйнує все.

Глава держави також пояснив, чому Україні потрібно 200 тисяч миротворців. За його словами, саме на стільки військових можливо буде зменшено українську армію через проблеми із фінансуванням.

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13:51 Садовий анонсував появу нових автобусів у Львові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:47 У Львові чоловік вкрав банківську картку — як його покарав суд

13:39 Шмигаль оголосив запуск електронних черг на ВЛК

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